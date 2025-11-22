Aquesta és la planta que t'ajudarà a purificar l'aire de casa segons la NASA
Una solució eficaç als problemes respiratoris
Jorge López
L'aire cada cop està més contaminat. Això és un greu problema per a la salut pública. Així doncs, tant estiguis en espais oberts com tancats, l'aire pot ser molt dolent si acumula compostos nocius. La contaminació dels vehicles, els productes de neteja o els materials de construcció fan que l'aire tingui aquestes particularitats tan negatives. En aquest article t'ensenyarem com millorar l'aire que respires dins casa teva.
Un estudi de la NASA ha demostrat que certes espècies no només embelleixen els espais, sinó que també ajuden a purificar l'aire, eliminant toxines com a benzè, formaldehid o tricloroetilè. A més, algunes d'aquestes plantes requereixen cures mínimes, cosa que les fa perfectes fins i tot per als que no tenen experiència en jardineria.
Entre les més destacades per la seva eficàcia i facilitat de manteniment hi ha cinc espècies que combinen bellesa i funcionalitat:
- L'Areca Palm (Chrysalidocarpus lutescens), coneguda pel seu fullatge elegant, actua a més com a humidificador natural. Prefereix llum indirecta brillant i regs moderats, mantenint la terra lleugerament humida i evitant entollaments.
- El Tronc del Brasil (Dracaena fragrans ‘Massangeana’) és resistent i absorbeix toxines com a benzè i formaldehid. Requereix llum indirecta i regs regulars en un substrat ben drenat.
- La Sansevieria, o llengua de sogra (Sansevieria trifasciata), és ideal per als que no tenen temps de cuidar plantes diàriament. Tolera la llum baixa i regs poc freqüents, mentre filtra formaldehid i altres compostos orgànics.
- Una altra espècie destacada és la Dracaena Marginata, les fulles fines de la qual capturen benzè, xilè i tricloroetilè. Necessita llum moderada, reg escàs i terra amb bon drenatge, i creix lentament, per la qual cosa resulta fàcil de mantenir en testos.
- Finalment, el Lliri de la Pau (Spathiphyllum) elimina amoníac, benzè i formaldehid, alhora que aporta un toc decoratiu amb les seves flors blanques. Prefereix llum indirecta tènue, terra sempre humit i requereix retirar fulles i flors pansides per mantenir-se saludable.
Tot i que aquestes plantes poden contribuir a millorar la qualitat de l'aire, els experts recorden que el seu efecte és limitat si no es combina amb ventilació adequada i hàbits de neteja. Mantenir-les en llocs on passis més temps, netejar les fulles i ajustar la llum i el reg segons cada espècie assegura que compleixin la seva funció i durin més temps.
En definitiva, aquestes cinc plantes no només aporten bellesa a la llar, sinó que també ajuden a crear un ambient més net i saludable amb cures senzilles.
