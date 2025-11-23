Les 3 solucions per evitar humitats a les nostres parets
A més, cuidaràs la teva salut
Luis Alloza
En època de tardor i hivern és normal estendre la roba dins de casa i més si no tenim terrassa o balcó. Però sabies que aquesta pràctica pot fer malbé les parets de la teva llar?
Darrere d'aquest gest s'hi amaga una amenaça silenciosa que pot sortir en algunes parts de les nostres llars en forma d'humitats. Taques a les parets, una sensació constant de fred o l'olor de tancat solen ser els primers senyals d'un excés d'humitat ambiental a l'interior de casa nostra. Els experts en humitats adverteixen que eixugar la roba en interiors pot augmentar considerablement el nivell de vapor a l'ambient, arribant a crear les condicions perfectes per a l'aparició de condensació i floridura.
L'opinió d'un expert sobre el tema
Les xarxes socials s'han omplert d'experts que decideixen recórrer a aquest tipus de plataformes per donar una visió sobre un tema. En aquest cas, Valentín Naranjo, expert en humitats i qualitat de l'aire, ha recordat que "estendre a l'interior no ha de ser un problema si es fa de forma correcta". L'excés d'humitat dins d'un habitatge no només danya els materials de la llar, sinó que també pot generar algun problema de salut al nostre organisme, especialment entre persones amb problemes respiratoris.
Malgrat tot, estendre la roba dins de casa sense generar humitat és possible. Taronger al seu vídeo de TikTok revela tres accions que hem de dur a terme per mantenir la nostra llar intacta:
- Evita estendre al dormitori. "Mai estenguis la roba al teu dormitori", assenyala Naranjo. La humitat que desprenen les peces mullades s'adhereix fàcilment a les parets i al matalàs, cosa que pot generar floridura i males olors difícils d'eliminar.
- Ventila mentre estens. Obrir les finestres o utilitzar un extractor o deshumidificador mentre la roba s'eixuga és fonamental perquè la humitat no s'acumuli a l'ambient. "Amb una correcta ventilació es pot estendre a dins sense que la casa en pateixi les conseqüències", explica l'expert.
- No facis servir el radiador. Encara que eixugar la roba a sobre del radiador pugui semblar una solució ràpida, Naranjo desaconsella aquesta pràctica. "La calor directa provoca més condensació i, per tant, més humitat", adverteix. A més, pot afectar el rendiment del sistema de calefacció i augmentar el consum energètic.
Amb petites rutines i una mica de prevenció, és possible mantenir la llar seca, saludable i lliure de floridura fins i tot els dies més freds de l'any.
