Els errors més comuns en heretar segons els experts: Si ho saps evitaràs la pèrdua de milers d'euros
La manca d’informació legal pot comportar pèrdues econòmiques importants per als hereus, especialment en impostos i tràmits obligatoris
Rebre una herència pot suposar un alleujament econòmic, però també esdevé un procés complex si no es coneixen els passos a seguir. Segons l’advocat David Jiménez, moltes famílies perden milers d’euros per errors que es poden evitar fàcilment amb una correcta planificació.
Un dels primers problemes és no disposar de testament. Jiménez explica que, en morir sense aquest document, és la llei qui decideix el repartiment dels béns, fet que pot no ajustar-se a la realitat familiar o patrimonial del difunt.
Un altre error habitual és demorar el pagament de l’Impost de Successions. El termini legal és de sis mesos des de la defunció, i superar-lo implica recàrrecs i sancions. Tanmateix, es pot sol·licitar una pròrroga dins dels primers cinc mesos per disposar de més temps.
Els experts també recorden que, tot i existir l’opció de donar béns en vida, acostuma a ser més avantatjós gestionar la transmissió mitjançant herència, ja que en aquest cas es poden aplicar bonificacions de fins al 99% per als familiars directes.
Finalment, Jiménez recomana precaució davant les anomenades “herències amb sorpreses”, aquelles que inclouen deutes ocults. En aquests casos, la millor opció és acceptar l’herència a benefici d’inventari, un mecanisme que permet assumir el patrimoni només fins al valor dels béns rebuts i evita comprometre el patrimoni personal de l’hereu.
