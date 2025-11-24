La discoteca Tropics de Lloret de Mar escala fins a la posició 23 del món
El club consolida la seva presència entre les 25 millors del planeta i es manté així com la millor de la Costa Brava i una de les 15 més destacades d’Espanya
DdG
La discoteca Tropics de Lloret de Mar ha assolit enguany una nova fita històrica en situar-se a la posició 23 del prestigiós rànquing de la International Nightlife Association (INA). Aquest ascens consolida Tropics entre les 25 millors discoteques del planeta i la reafirma com una de les 15 millors d’Espanya, reforçant el seu paper com a referent absolut de l’oci nocturn a la Costa Brava i en el panorama internacional. La progressió del club continua sent extraordinària i confirma l’impacte d’un model basat en l’excel·lència, la qualitat i una visió empresarial coherent i sostinguda.
Aquesta temporada, Tropics ha tornat a demostrar la seva enorme capacitat d’atracció en rebre prop de 400.000 de visitants procedents de tot Europa. Aquesta xifra, que supera àmpliament la d’anys anteriors, posa de manifest la força de la marca i l’èxit del seu posicionament en un mercat altament competitiu i en constant evolució.
Innovació constant i un nou model d’oci nocturn
Teddy Law, CEO de Law Holding, destaca que aquest reconeixement internacional és el resultat d’una estratègia que evoluciona any rere any. Enguany, l’accent s’ha posat especialment en un model d’oci nocturn segur, responsable i, com sempre, allunyat de la barra lliure i dels sistemes de tot inclòs, apostant per un format que dona valor a l’experiència, al servei i al respecte pel client. «La nostra identitat es basa en oferir un producte premium, diferenciat i de qualitat. No volem ser només un club; volem ser una experiència única i un espai on el públic se senti cuidat i respectat», afirma.
Aquest enfocament, que combina una identitat pròpia amb un compromís ferm amb els estàndards més alts del sector, ha permès que Tropics es mantingui com un referent indiscutible tant per al públic local com per als visitants internacionals.
Artistes internacionals i una programació d’alt nivell
La programació musical és una de les grans fortaleses del club, que aquest estiu ha comptat amb artistes internacionals de primer nivell com Gims, Dadju, Tayc, Frenna o Lil Kleine, entre molts altres. L’aposta per figures com aquestes ha consolidat Tropics com un escenari de referència per a actuacions globals i ha contribuït decisivament a elevar la qualitat de l’oferta artística de la destinació.
«El nostre objectiu és oferir un espectacle complet, no només una nit de festa. Cada artista, cada actuació i cada detall forma part d’una proposta pensada per sorprendre i emocionar», explica Peter Koning, director de la sala.
L’equip humà, l’ànima del projecte
Darrere de l’èxit de Tropics hi ha un equip de gairebé cent professionals que treballen cada nit per garantir una experiència impecable. Des de l’equip tècnic fins al personal d’atenció, seguretat, neteja i gestió, tots tenen un paper essencial en el funcionament d’un club que es manté actiu i exigent durant una llarga temporada de vuit mesos. «Tenim la sort de comptar amb un equip altament qualificat i compromès, que entén perfectament què significa formar part d’un projecte d’aquesta dimensió», destaca Law.
Impacte positiu per a Lloret de Mar i la Costa Brava
La presència de Tropics al top 25 mundial és també una gran notícia per a Lloret de Mar i per a tota la Costa Brava. Aquest reconeixement reforça la imatge de la destinació com a epicentre de l’oci nocturn de qualitat i li aporta visibilitat a escala internacional. L’impacte econòmic, turístic i reputacional és evident, i contribueix a consolidar un model de turisme que combina entreteniment, seguretat i experiències de primer nivell.
Compromís amb la sostenibilitat de la mà d’Ecofrog
En un moment en què la sostenibilitat és un requisit indispensable, Tropics ha fet un pas més en el seu compromís mitjançant la signatura d’un acord amb l’empresa Ecofrog, que permet netejar totes les instal·lacions sense utilitzar productes químics. Aquest sistema, basat en aigua ozonitzada, reforça la voluntat del club d’avançar cap a un model més responsable amb el medi ambient i coherent amb les tendències internacionals del sector.
Aquest projecte se suma a altres iniciatives com el projecte «Lloret Sostenible» de Bioscore Sustainability, que han convertit Tropics en un referent de bones pràctiques en l’àmbit de la sostenibilitat, tant dins del grup Law Holding com en la indústria de l’oci nocturn.
Un futur que continua mirant amunt
L’entrada de Tropics a la posició 23 del rànquing mundial és una prova més que la constància i la voluntat de millora donen resultats. “Estem molt orgullosos de representar Lloret de Mar en aquesta llista i sabem que, any rere any, el repte és continuar creixent. Mantindrem el nostre compromís amb la qualitat i la innovació perquè Tropics segueixi essent una de les millors opcions d’oci nocturn del món”, conclou Law.
En definitiva, Tropics és avui molt més que una discoteca: és un exemple de com la combinació d’identitat, visió i responsabilitat pot portar un projecte fins al cim del seu sector, deixant empremta a nivell local, nacional i internacional.
