Fer un petó a un home amb barba pot ser molt perillós segons un estudi científic
Té més bacteris que no pas el musell o el pelatge d'un gos
Alexandra Costa
Actualment, les mascotes tenen un gran protagonisme. Moltes parelles han decidit adoptar una mascota abans que tenir fills, una dada preocupant, però comprensible, si parlem de termes econòmics. Així doncs, molts hàbits d'afecte s'han passat als gossos o gats. Qui no ha fet un petó a la seva mascota o ha deixat que ella li fes un petó? Sovint també s'ha qüestionat aquesta pràctica per la quantitat de bacteris que pot tenir la llengua o altres parts del cos del nostre animal de companyia. Però aquesta dada et sorprendrà: hi ha més bacteris en les barbes que en el musell o pelatge de la nostra mascota.
Un revelador estudi científic ha posat en perill les nostres percepcions sobre la higiene. Realitzat per investigadors de la Universitat Mèdica Paracelsus de Salzburg (Àustria) i la Clínica Hirslanden, la investigació suggereix que besar un gos podria ser, des d'un punt de vista bacterià, més segur que besar un home amb barba. Aquesta troballa, que pot sonar de broma per a molts, es basa en una anàlisi comparativa rigorosa que desafia les convencions sobre allò que considerem net o brut.
L'origen d'una comparació inesperada
La intenció original de l'estudi no era enfrontar els homes barbuts amb els gossos. L'objectiu principal era determinar si era segur per a la salut humana compartir un escàner de ressonància magnètica (RM) que prèviament hagués estat utilitzat per un gos. Per això, els científics van analitzar la càrrega microbiana present a les barbes de 18 homes i al pelatge de 30 gossos de diferents races. Van prendre mostres d'ambdues superfícies i les van cultivar per explicar les unitats formadores de colònies (UFC) de bacteris.
A més, van comparar els nivells de contaminació de dos escàners de RM diferents: un utilitzat exclusivament per humans i un altre utilitzat tant per a persones com per a gossos, el qual es desinfectava després de cada ús animal. La metodologia buscava entendre quin grup (homes amb barba o gossos) transferia més quantitat i varietat de microbis al seu entorn, assentant les bases per a una conclusió que ningú esperava.
Resultats contundents
Les conclusions de l'estudi, publicades a la revista European Radiology, van ser sorprenents i directes. Totes les mostres preses de les barbes dels 18 homes van mostrar recomptes microbians alts. En contrast, dels 30 gossos analitzats, 23 van presentar recomptes alts i 7 van mostrar nivells moderats. Això ja marcava una primera diferència, però la dada més impactant estava en el tipus de microorganismes trobats.
Es va descobrir que els patògens humans, és a dir, aquells bacteris capaços de causar malalties en les persones, eren significativament més freqüents en el pèl facial masculí. Set dels 18 homes (gairebé el 40%) portaven aquests microbis perillosos a les seves barbes, mentre que només quatre dels 30 gossos (aproximadament el 13%) en tenien. Això significa que un home mitjà, diguem-ne de 31 anys, amb una barba cuidada a la moda, té estadísticament més probabilitats d'albergar gèrmens nocius a prop de la seva boca que la seva mascota. Els investigadors van afegir que "es van trobar més microbis a les cavitats orals humanes que a les dels gossos". La prova final va arribar amb els escàners: la màquina de RM desinfectada després de l'ús caní estava substancialment més neta que la utilitzada únicament pels humans.
Solució? La clau és una higiene facial rigorosa
Davant d'aquestes dades, la pregunta és inevitable: els homes s'haurien d'afaitar la barba? La resposta no és tan dràstica. L'estudi no busca demonitzar el pèl facial, sinó ressaltar la necessitat imperiosa de mantenir una higiene exhaustiva. Una barba, per la seva textura i proximitat a la boca i al nas, és un brou de cultiu ideal perquè els bacteris quedin atrapats per restes de menjar, secrecions o el simple contacte amb les mans i l'ambient.
Per mantenir una barba neta i reduir la càrrega bacteriana, els experts recomanen una rutina diària. És fonamental rentar la cara i la barba almenys dues vegades al dia amb un producte adequat. L'ús d'un xampú per a barba específic és clau, ja que està formulat per netejar el pèl sense ressecar la pell subjacent gràcies a ingredients hidratants. Després del rentatge, eixugar bé la barba és crucial, pel fet que la humitat afavoreix la proliferació de microorganismes. Finalment, complementar la rutina amb un oli o bàlsam no només millora la seva aparença, sinó que també ajuda a mantenir la pell sana i protegida. En definitiva, el debat no és entre el gos i l'home sinó entre la manca d'higiene i la cura conscient.
- Aquest és el iogurt més sa del món, segons un cardiòleg expert
- «Veia que no m’hi guanyaria pas la vida i amb 24 anys vaig plegar»
- Una mare musulmana exigeix als tribunals el dret del seu fill a rebre religió islàmica en una escola catòlica
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar com a menor estranger no acompanyat
- Alerta urgent de l’AESAN per aquests dolços molt comuns als supermercats: Si en tens a casa, llençals
- Un jutjat obliga l’Ajuntament de Girona a tornar a tancar el «triangle del Ter»
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- Forta presència policial a la plaça del Vi de Girona per una doble concentració