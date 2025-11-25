Drama en el concert d'Anuel AA de Barcelona: un advocat explica com reclamar
Si vas estar en el seu concert i va acabar abans d'hora, això és el que pots fer
Zoe Camps Corral
Anuel AA ha tornat a fer esclatar les xarxes socials i no per Karol G, sinó pels concerts tan nefastos que ha donat a Espanya aquest 2025.
Bizarrap no l'iguala, tampoc Ozuna, Arcàngel ni Bryant Myers. Però hi va haver un dia, hi va haver una vegada, que el drapaire porto-riqueny Anuel AA li trepitjava els talons a l'actual rei del panorama musical modern: Bad Bunny.
Els seus grans èxits a més de 200 concerts
'M'agrada', amb Shakira; 'Xina', amb artistes com J Balvin, Daddy Yankee, Ozuna i Karol G -amb qui també va compartir 'Secret'-; l'èxit 'Fins que Déu digui' o 'Amanece', entre un llarg etcètera de cançons que el van col·locar al capdamunt.
Aquesta trajectòria li ha ofert l'oportunitat de celebrar més de 200 concerts durant la seva carrera i, des de fa uns dies, Espanya s'ha convertit en l'escenari de la gira d'Anuel AA. Una gira que deixa molts titulars i, per desgràcia per a Anuel, no sempre són titulars positius.
Gira per Espanya
La gira per Espanya 'Real fins a la mort' prometia el millor Anuel dels darrers anys, amb concerts per València, Sevilla, la Corunya, Màlaga, Pamplona, Múrcia, Barcelona i Madrid des del 14 de novembre.
Tot i això, sembla que el drapaire no ha aconseguit estar a l'altura, perquè cinc dels seus concerts han resultat ser "un desastre".
Sense llums, sense micro i sense Anuel
A la Corunya, l'espectacle va ser cancel·lat just abans de començar. A Sevilla, el concert no es va poder celebrar per culpa de la pluja. A Pamplona, el xou va començar amb molt retard, igual que a Madrid i Barcelona, on a més els fans van viure el tram final del concert amb els llums encesos, el micròfon tallat i el repertori inacabat.
De fet, al concert del diumenge 23 a Madrid, el públic només va poder gaudir d'Anuel durant una hora i quart. "Movistar Arena informa: el concert no començarà a l'hora anunciada per retard en l'arribada de l'artista. Continuarem informant", anunciava la pantalla del recinte madrileny.
Els fans han explotat a xarxes
Com es podia esperar, aquests esdeveniments, impropis d'un artista amb tanta repercussió, han creat una allau de crítiques a les xarxes socials.
Davant l'enrenou mediàtic, alguns usuaris de TikTok no han volgut perdre l'oportunitat del moment viral i estan creant contingut al voltant dels concerts d'Anuel AA.
"Tips legals" per als concerts
Un exemple d'això és Xavi Abat, que acumula dos milions de seguidors al seu compte a finals de novembre, i es presenta com a “advocat des del 1999”.
Abat crea vídeos on ofereix “tips legals”. I això ha volgut fer amb els problemes dels concerts del drapaire porto-riqueny.
"Però quina merda és aquesta d'Anuel AA ahir [dissabte] nit al Palau Sant Jordi? Li tallen el micro, li encenen els llums després d'arribar, com sempre, una hora tard al concert. I tothom cap a casa", comença el vídeo de l'advocat.
"Per casa"
A continuació, el creador de contingut explica diferents maneres de reclamar els diners al promotor de l'esdeveniment. "Es va anunciar que Anuel AA cantaria de 21 a 23 hores. Arriba una hora i escaig tard i a les 23 i escaig encenen els llums, li tallen el micro i cap a casa".
“Tu has pagat una quantitat important de diners per dues hores de música”
Reclama els teus diners
Segons explica l'advocat de TikTok, hi ha diferents formes per reclamar, les quals explica per ordre de menor a més dificultat:
- Enviar una reclamació a la pàgina web on s'han comprat les entrades, sigui l'organitzadora o la 'tiqueter' per sol·licitar el reemborsament de l'entrada i les despeses de viatge.
- Demanar a l'esdeveniment un full oficial de reclamacions, que ompliràs demanant el mateix que a l'exemple anterior.
- Presentar una reclamació a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. “L'autoritat catalana de consum és un òrgan administratiu i posarà pressió a la 'tiquetera'”.
- L'opció més llarga, però contundent: presentar una demanda de judici verbal al jutjat del teu domicili. "No necessites advocat, no necessites procurador. Exposes el que t'ha passat, adjuntes el tiquet, les despeses i reclames que un jutjat condemni aquesta empresa i et torni els diners".
Reemborsaments, indemnitzacions i administracions
En cas que el concert se suspengui, hauran de tornar-te l'import de l'entrada i, també, podràs sol·licitar una possible indemnització pels danys i perjudicis provocats per la cancel·lació, en cas que haguessis contractat altres serveis per poder assistir al concert, tal com va explicar l'Agència Catalana del Consum quan es van cancel·lar els concerts del Santiago Bernabéu.
Si el concert se celebra però l'artista arriba molt tard o canta menys temps de l'anunciat, tens dret a reclamar una devolució proporcional alhora que el servei no s'ha complert.
Tot i això, no hi ha una regla automàtica que estableixi el percentatge que t'han de tornar, així que dependrà del que anunciava l'artista, les proves i l'apreciació que faci l'administració pertinent.
Amb les despeses extres passa el mateix: es poden reclamar, però el reemborsament dependrà de la valoració d'un jutge o mediador.
