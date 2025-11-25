Experts alerten: Aquests senyals indicar que el teu fill és superdotat
Detectar el talent excepcional abans dels 3 anys permet adaptar l’entorn educatiu i afavorir un desenvolupament equilibrat
La detecció precoç de les altes capacitats és clau per garantir que cada infant rebi un acompanyament adequat al seu ritme d’aprenentatge. Aquestes capacitats no es limiten a un coeficient intel·lectual elevat, sinó que poden incloure habilitats cognitives avançades, creativitat, velocitat de pensament, gran curiositat i una sensibilitat emocional intensa.
Segons el psicòleg Alberto Soler, els infants amb altes capacitats presenten perfils molt diversos: alguns destaquen en l’àmbit acadèmic, d’altres en la resolució de problemes, el pensament abstracte o la creativitat. Identificar-los aviat permet evitar desmotivació, avorriment i sobreexigència, situacions que poden frenar el seu progrés i afectar el seu benestar emocional.
Senyals entre 0 i 2 anys
Des de molt petits, alguns nadons poden mostrar indicis de talent excepcional: còlics freqüents, problemes per dormir, atenció sostinguda, desenvolupament motor avançat i un vocabulari precoç.
Entre 2 i 3 anys
És possible que alguns infants comencin a aprendre a llegir o escriure de manera autodidacta, ampliïn el seu vocabulari amb rapidesa i, en alguns casos, passin per fases de mutisme.
Entre 3 i 4 anys
En aquesta etapa acostumen a destacar per una gran imaginació, creativitat i una curiositat que sembla inesgotable. No és estrany que tinguin amics imaginaris.
Entre 4 i 5 anys
Sovint es mostren fascinats per qüestions profundes, com ara la vida, la mort o el pas del temps, i plantegen preguntes sorprenents per la seva edat.
Entre 6 i 9 anys
A l’escola, aquests infants destaquen per una curiositat fora del comú, formulant preguntes que desestabilitzen els adults. Solen centrar-se amb intensitat en les tasques, avançar etapes d’aprenentatge, preferir parlar abans que escriure i mostrar una sensibilitat emocional elevada. Sovint, el model educatiu tradicional els pot resultar poc estimulant.
Els experts coincideixen que identificar les altes capacitats a temps afavoreix no només el seu rendiment acadèmic, sinó també el seu benestar emocional, evitant que es puguin sentir sols o incomprensos.
