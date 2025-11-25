La sorprenent veritat sobre les cistelles de Nadal: un famós advocat revela per què potser NO en tindràs mai una
Juanma Lorente explica en quins casos aquest obsequi es converteix en un dret adquirit i quan, en canvi, l’empresa no està obligada a oferir-lo
Amb les festes a prop, molts treballadors es pregunten si la cistella de Nadal és un dret laboral garantitzat. L’advocat laboralista Juanma Lorente ha aclarit aquesta qüestió arran d’una publicació viral en què adverteix que no tots els empleats poden optar a aquest benefici.
Segons explica, si un treballador mai no ha rebut una cistella de Nadal, la realitat és que no té dret a exigir-la. Lorente ho expressa amb contundència: si no s’ha ofert mai, “mai tindràs una cistella de Nadal”.
No obstant això, introdueix un matís important. Si l’empresa ha lliurat aquest obsequi cada any de manera continuada, aleshores no pot decidir, “d’un any per l’altre”, deixar de fer-ho sense més. En aquest cas, es consideraria un dret adquirit, ja que la repetició en el temps converteix la cistella en una condició consolidada per als treballadors.
A més, Lorente recorda que les cistelles de Nadal es consideren pagament en espècie, de manera que el seu valor ha d’incloure’s en la cotització de la nòmina del mes en què es lliuren.
La conclusió que defensa l’advocat és clara: els empleats que mai n’han rebut cap no poden reclamar-la, però aquells que l’han rebuda any rere any sí que poden considerar-la un dret que l’empresa no pot retirar arbitràriament.
