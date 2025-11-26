Alerta: Aquesta estafa creada amb IA et pot buidar el compte corrent
El periodista gironí Àngel Pons, víctima recent d’un deepfake que promociona inversions fraudulentes
Les estafes digitals han fet un salt qualitatiu alarmant: grups organitzats estan utilitzant intel·ligència artificial per crear vídeos falsos —aparentment reals— en què personalitats públiques catalanes i de la resta de l’Estat espanyol semblen recomanar inversions fraudulentes. L’objectiu és simple i devastador: aprofitar la credibilitat de cares conegudes per enganyar futurs inversors i robar-los els estalvis.
El cas més recent i proper és el del periodista gironí de TVE Àngel Pons, que ha denunciat a les xarxes socials l’aparició d’un vídeo manipuladíssim en què se’l veu “recomanant” una plataforma d’inversió sospitosa. La seva imatge i la seva veu —generades o clonades amb IA— s’utilitzen per donar legitimitat a un sistema que no té res de legítim.
“Aquest vídeo manipulat atempta contra els valors bàsics de la comunicació; l’ètica sempre ha d’anar per davant de la tecnologia”, alertava Pons al seu perfil professional.
Estafes cada cop més perfeccionades
Aquestes pràctiques, anomenades deepfake investment scams, s’han estès com una taca d’oli arreu del món i també s’han detectat a Catalunya i a altres territoris de l’Estat espanyol. El funcionament és sempre similar:
- es crea un vídeo creïble utilitzant IA amb la cara i la veu d’un personatge públic;
- s’hi afegeixen logotips de mitjans o programes reconeguts per augmentar la sensació d’autenticitat;
- es difon a través d’anuncis, xarxes socials o missatges dirigits;
- es redirigeix l’espectador a una web fraudulenta que promet beneficis ràpids i extraordinaris.
Un cop l’usuari hi diposita diners, la plataforma desapareix o impedeix retirar els fons.
Una amenaça social i informativa
Els especialistes en ciberseguretat alerten que aquestes estafes no només generen pèrdues econòmiques, sinó que erosionen la confiança en els mitjans i en les institucions. A Catalunya, han aparegut deepfakes que utilitzen figures periodístiques, polítiques i empresarials per donar versemblança a productes financers fantasmes.
Amb la IA generativa a l’abast de tothom, els vídeos falsos són cada cop més difícils de detectar, i els estafadors, més ràpids a reinventar-se.
Com protegir-se
Les autoritats i els professionals recomanen:
- Verificar sempre la font: cap periodista, institució pública o empresa solvent promociona inversions a través d’anuncis sorpresa o vídeos dubtosos.
- Desconfiar de guanys immediats i exagerats.
- Comprovar si la plataforma està autoritzada pels supervisors financers de l’Estat espanyol.
- No clicar en anuncis sospitosos ni compartir les dades personals o bancàries.
