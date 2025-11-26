L’Estatut dels Treballadors ho deixa clar: pots reclamar si la teva empresa comet aquest error habitual amb el teletreball
El sindicat USO recorda que és l’empresa qui ha de garantir tots els recursos necessaris per treballar des de casa
El teletreball, impulsat amb força arran de la pandèmia del 2020, s’ha consolidat en moltes empreses de Catalunya i de les comarques gironines. Tot i això, aquesta normalització ha derivat en alguns malentesos sobre quines són les obligacions de les empreses i els drets dels treballadors.
Un dels casos més freqüents és el que passa quan, mentre una persona teletreballa, se li talla la llum o l’accés a internet. Davant d’aquestes situacions, moltes empreses exigeixen que el treballador continuï la seva jornada utilitzant dispositius personals —com el portàtil propi o les dades del mòbil— per evitar interrupcions.
Segons el sindicat USO, aquesta pràctica és sancionable, i el treballador té dret a presentar una reclamació. L’Estatut dels Treballadors estableix que és responsabilitat de l’empresa proporcionar tots els mitjans necessaris perquè la persona pugui desenvolupar la seva feina amb normalitat des de casa.
Així, si falla algun d’aquests mitjans, l’empresa ha d’assumir la responsabilitat i, si el treballador utilitza recursos propis per poder continuar treballant, ha de ser compensat pels costos generats.
En cas que l’empresa es negui a compensar aquestes despeses o insisteixi que el treballador utilitzi materials personals, aquest pot presentar una reclamació formal, ja que la normativa laboral el protegeix en aquestes situacions.
