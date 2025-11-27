L'advocat Andrés Millán aconsella sobre les darreres deduccions de l'any: "Fins a 60.000 euros"
El laboralista detalla els requisits per aplicar la deducció per treball a l’estranger i recorda els avantatges fiscals en la reinversió d’habitatge
A finals d’any, és especialment important conèixer totes les deduccions fiscals disponibles per reduir la càrrega impositiva en la declaració de l’exercici. L’advocat especialista en dret laboral, Andrés Millán, ha compartit diverses recomanacions per aprofitar aquests beneficis abans de tancar l’any fiscal.
Segons Millán, la deducció més rellevant pot arribar fins als 60.000 euros, una quantitat reservada únicament per a un perfil concret: persones que han treballat a l’estranger. Aquesta deducció s’aplica com a màxim dins del límit marcat per la normativa i només és aplicable si es compleixen tots els requisits establerts.
Per optar-hi, l’empresa per a la qual es realitza el treball no pot estar ubicada a Espanya, i el país on es desenvolupa l’activitat no pot ser considerat paradís fiscal, un criteri pensat per evitar fraus i assegurar la transparència fiscal.
Millán també destaca un altre punt important per als contribuents que han venut el seu habitatge i n’han adquirit un altre durant el mateix exercici. En aquests casos, si els diners obtinguts de la venda es reinverteixen en una nova propietat, el contribuent pot quedar exempt de pagar la plusvàlua, fet que pot suposar un estalvi de desenes de milers d’euros.
L’advocat recorda que revisar la situació fiscal abans d’acabar l’any pot ajudar a optimitzar la declaració i evitar pagar més del necessari.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral