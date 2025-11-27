Els millors trucs per comprar durant la setmana del Black Friday
Si s'han esgotat peces del Zara, t'ensenyem com comprar-les igualment durant aquesta setmana d'ofertes
David Cruz
Ja ha arribat una de les més esperades setmanes de l'any: la del Black Friday. Tot i que, les ofertes més potents se solen fer el divendres, durant tota la setmana a molts comerços podràs trobar ofertes. Però, realment són ofertes o estem caient en un consumisme pur?
Segons una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el 78% dels espanyols planegen comprar alguna cosa durant aquestes dates, que començaran oficialment el pròxim divendres 28 de novembre del 2025, encara que moltes botigues ja hagin començat amb els seus descomptes.
Una de les dificultats més habituals és aconseguir peces esgotades a Zara, però la creadora de contingut Mirella Paricio (@lasgafasdemirella) comparteix diversos trucs a les seves xarxes per aconseguir-ho.
Consells per comprar peces esgotades de Zara a Black Friday
El primer consell és molt simple: consultar l'estoc de Zara entre les 00.00 i les 02.00 hores, ja que la majoria de les reposicions de productes a l'app es fa en aquest horari: “en aquest interval, tens més possibilitats de trobar la peça que busques”.
El segon truc està relacionat amb el carretó de compres. Sovint, quan es reposa un article, l'estoc apareix primer a la cistella durant uns segons abans de reflectir-se a la fitxa del producte. Per això, si veus que la teva peça preferida apareix esgotada, no l'eliminis del carretó: aquí es pot detectar primer la reposició.
Mirella també aconsella mirar 10 minuts després de l'obertura de la teva botiga més propera, entre les 10.00 i les 11.00 del matí, ja que molts establiments de Zara tornen productes que tornen a l'estoc online.
A més, canvis en foto, descripció o ordre de l'article solen indicar que Zara està preparant una reposició, i si mantens la teva peça a favorits, l'app refresca l'estoc abans que la fitxa principal.
