Quant cobra un treballador d’un kebab el 2025? Aquest és el seu sou mitjà
Els establiments de kebab han guanyat presència a les comarques gironines, però els salaris dels empleats continuen sent modestos
Els restaurants de kebab s’han convertit en un element habitual de la restauració ràpida a Catalunya i, especialment, a les comarques gironines. Tot i això, encara hi ha força desconeixement sobre el sou real que perceben els seus treballadors.
En termes generals, el salari d’un empleat d’un kebab oscil·la entre els 1.100 i els 1.250 euros bruts mensuals quan el contracte contempla 14 pagues.
En els casos en què el negoci opta per repartir la retribució en 12 pagues anuals, les xifres solen situar-se entre 1.280 i 1.450 euros bruts al mes.
Això significa que el sou net acostuma a moure’s entre 1.050 i 1.150 euros mensuals. Aquesta quantitat pot variar depenent de factors com l’IRPF aplicat, el tipus de contracte, l’antiguitat o altres complements.
Els salaris més elevats dins el sector se situen habitualment entre 1.150 i 1.200 euros nets, i solen correspondre a locals ubicats en zones amb més activitat comercial de Catalunya, com ara determinades àrees metropolitanes o punts cèntrics de comarques gironines.
Tanmateix, també existeixen casos en què alguns establiments ofereixen condicions poc favorables, arribant a registrar sous d’entre 900 i 1.000 euros nets al mes, una realitat més freqüent del que sovint es creu.
Malgrat aquestes dificultats, cal remarcar que els empleats poden rebre pagaments addicionals per torns de nit o per treballar en festius, un complement que, tot i no incrementar substancialment el sou base, ajuda a millorar els ingressos mensuals.
