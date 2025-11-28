Aquesta deducció es passa per alt, però pot fer que estalviïs fins a 1.200 euros a la renda d'aquest any
La mesura, vinculada al lloguer de l’habitatge habitual, varia segons la normativa fiscal de cada territori de Catalunya i de les comarques gironines
A mesura que s’acosta el període per presentar la declaració de la renda, és important conèixer quines deduccions poden ajudar-nos a reduir la càrrega fiscal. Una de les més desconegudes és la que s’aplica al lloguer de l’habitatge habitual, i que pot representar un estalvi significatiu.
A Catalunya —i en concret a les comarques gironines— aquesta deducció forma part de les mesures autonòmiques que permeten rebaixar l’import final de la declaració. Tot i això, la quantitat deduïble varia segons el territori on es trobi l’habitatge llogat.
Mentre que en altres zones de l’Estat els límits poden superar els 1.000 €, a Catalunya el topall màxim és d’uns 300 €, fet que situa el país entre les regions amb una franja de deducció més moderada. Aquesta xifra pot ser menor o lleugerament superior segons els requisits fiscals i personals del contribuent, com ara l’edat, els ingressos o situacions de vulnerabilitat.
Aquesta deducció esdevé especialment rellevant en un context en què el preu del lloguer continua sent elevat a molts municipis catalans —incloent-hi diverses localitats gironines—, i pot representar un petit alleujament en la pressió fiscal anual.
Les persones que paguen lloguer de manera habitual i compleixen els criteris establerts poden aplicar aquesta deducció en la seva pròxima declaració, sempre que acreditin correctament el contracte i els pagaments efectuats. Així, estar al cas d’aquest mecanisme pot suposar un estalvi no menyspreable en la renda de l’exercici en curs.
