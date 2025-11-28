Un expert immobiliari explica per què no cal esperar per heretar: “La millor herència és la que es fa a temps”
El consultant defensa que avançar el patrimoni en vida és més útil que confiar en herències tardanes
La crisi de l’habitatge a Catalunya i a les comarques gironines continua sent un problema greu, marcat pels preus elevats i les dificultats d’accés, especialment per a joves i famílies amb ingressos moderats. Davant aquesta situació, moltes persones confien que heretar un pis en el futur serà la solució. No obstant això, l’inversor immobiliari Iker Lajud alerta que aquesta creença és sovint poc realista.
Segons explica a través de la xarxa X, la majoria de persones hereten quan ja tenen prop de 60 anys, un moment vital en què aquest suport econòmic ja no té la mateixa utilitat ni impacte. Per això, Lajud proposa un model alternatiu: les “transferències en vida”.
Aquesta estratègia consisteix a avançar part del patrimoni mentre els pares encara són vius, de manera que els fills puguin utilitzar aquests recursos en fases decisives: formar una llar, iniciar projectes personals o professionals, o estabilitzar-se econòmicament en plena maduresa jove. Segons Lajud, aquest sistema és molt més efectiu que esperar una herència tardana que, en molts casos, arriba quan ja no resol necessitats prioritàries.
En un mercat immobiliari cada vegada més inaccessible, aquesta fórmula pot ser una alternativa perquè més famílies puguin sortir-se’n i aconseguir objectius que, amb una herència tradicional, podrien arribar massa tard. Lajud resumeix aquesta idea amb una frase contundent: “La millor herència es fa a temps.”
L’expert defensa així una visió més pràctica i adaptada a la realitat actual, marcada per preus molt elevats i una gran incertesa en l’accés a l’habitatge, especialment a les zones més tensionades del territori.
