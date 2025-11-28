Aquesta moneda de 50 cèntims pot valdre fins a 1.000 euros
La tirada va ser de 93 milions a Grècia i 70 milions a França
Àlex Parella
Sempre hi ha alguna moneda que acaba sent de col·leccionisme, per això és molt important sempre guardar-ne alguna, per si de cas. En aquest cas concret, et venim a parlar d'una moneda de cinquanta cèntims que va aparèixer el 2002 a Grècia. Aquesta té molta història lligada a l'entrada del país a la zona de l'euro.
Aquesta peça, encara que comú en circulació, pot arribar a valer fins a 1.000 euros en mercats de compravenda com eBay, impulsada per la seva curiosa procedència i certes marques distintives. Què fa a aquesta moneda tan especial i com la pots distingir de la resta?
Els 50 cèntims grecs
Aquesta moneda de 50 cèntims grega exhibeix a l'anvers la imatge d'Eleftherios Venizelos, figura clau de la modernització de l'estat grec, envoltada per les dotze estrelles europees. Un detall diferenciador és la inclusió d'una lletra en algunes peces, que indica que van ser encunyades a altres països a causa de la col·laboració internacional necessària per produir totes les monedes per manca de temps de Grècia.
Aquesta col·laboració amb fàbriques a Espanya, França i Finlàndia per completar l'emissió de monedes a l'entrada de Grècia a la zona de l'euro dona lloc a diverses marques distintives: 'E' per a Espanya, 'F' per a França i 'S' per a Finlàndia, que es poden trobar en diferents denominacions.
Tot i que la tirada no és extremadament rara (93 milions a Grècia i 70 milions a França), el rerefons històric i els detalls tècnics han disparat el seu atractiu. A més, que els gravadors siguin presents en el disseny afegeix un valor extra per als col·leccionistes.
En plataformes com eBay, el valor d'aquestes monedes pot multiplicar diverses vegades el valor facial, arribant a demanar fins a 1.000 euros per peces en bon estat, fins i tot sent una moneda comuna. Tot i això, experts numismàtics adverteixen que davant l'especulació és crucial actuar amb cautela, verificar l'autenticitat i consultar especialistes per evitar decepcions o compres impulsives.
Aquesta moneda de 50 cèntims grega és un exemple clar de com un objecte quotidià es pot transformar en un tresor per als aficionats més grans, no només pel seu valor material sinó per la seva narrativa històrica i els petits detalls que la fan única al món numismàtic.
