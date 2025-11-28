Truc viral: Per què cada vegada més gent deixa les persianes tancades o mig tancades a l’hivern
Un gest senzill pot reduir fins a un 60% les pèrdues de calor a casa i rebaixar la factura de calefacció
Amb l’arribada del fred, la despesa en calefacció es dispara. En una llar de 110 m² amb radiadors elèctrics, els costos poden arribar fins als 1.800 euros per temporada, de manera que qualsevol mesura que ajudi a conservar la calor és benvinguda. Una d’elles, tan simple com efectiva, té a veure amb la manera d’utilitzar les persianes.
A diferència de l’estiu, quan es busca mantenir el calor fora, a l’hivern la llum solar és una aliada: aporta uns graus extres de manera natural. Per això, les persianes han d’estar obertes durant el dia per aprofitar l’escalfor del sol i tancar-se a la nit, quan les temperatures cauen i les pèrdues de calor augmenten.
Tot i el doble o triple vidre, el cristall continua sent un element amb un aïllament limitat. Les finestres concentren prop del 25% de les pèrdues tèrmiques d’un habitatge. Per això, les persianes i cortines actuen com una barrera afegida i poden reduir fins a un 60% la fuga de calor.
La qualitat dels materials també influeix: el PVC és més eficient que la fusta o el metall, encara que aquests tinguin un atractiu estètic superior. Igualment, l’estat de les finestres és determinant: marcs antics, juntes desgastades o un vidre poc eficient poden deixar entrar l’aire fred i restar efectivitat a les persianes. Una revisió anual permet detectar possibles defectes, i una renovació pot millorar de manera notable l’aïllament.
Per als habitatges amb vidres antics, l’efecte és encara més evident: la calor es manté més temps dins de casa, la calefacció treballa menys i la factura baixa. I el millor és que no cal cap inversió extra: només adaptar la rutina diària d’obrir i tancar persianes en els moments adequats.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal