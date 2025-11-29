L'estafa del bitllet: compte a l'hora d'utilitzar els caixers automàtics
Consells per evitar-ho
Patricia Páramo
Els caixers automàtics poden semblar molt segurs, tot i que sempre hem de prestar atenció. Els lladres poden aprofitar per posar càmeres, etc. i així robar-nos diners. En aquest article t'ensenyarem una nova estafa: la del bitllet.
Una altra mesura de seguretat essencial és assegurar-se que ningú ronda a prop del caixer. Si notes la presència de persones estranyes, el millor és cancel·lar l'operació i buscar un altre punt. La discreció és clau: evitar comptar diners davant del caixer o fer-los servir en llocs solitaris, sobretot de nit, pot evitar molts ensurts. A més, convé revisar visualment el caixer abans de fer-lo servir, per si hi hagués dispositius sospitosos acoblats.
Tapar amb una mà el teclat, assegurar-se d'introduir el PIN sense distraccions i no deixar mai desatesa la targeta són hàbits que s'han de convertir en rutina. No obstant això, malgrat aquestes precaucions, hi ha nous mètodes de robatori cada cop més enginyosos. Un dels més recents és la coneguda “estafa del bitllet”.
El truc del bitllet
L'anomenat “truc del bitllet” consisteix a deixar un bitllet parcialment visible a la ranura del dispensador o a terra, just davant del caixer. Quan l'usuari faci una operació, veurà el bitllet i creurà que algú se l'ha oblidat, cosa que generarà una distracció momentània.
Aquesta distracció és l'instant clau que esperen els lladres. Mentre l'usuari s'ajup o es gira per agafar el bitllet, els delinqüents aprofiten per memoritzar el PIN, sostreure la targeta o manipular el caixer. En alguns casos utilitzen càmeres ocultes per gravar el moviment del teclat, i en altres s'acosten fingint oferir ajuda o indicant que el caixer ha donat error, guiant la víctima amb instruccions falses fins que abandona l'operació, deixant-ho tot llest per al robatori.
Aquesta tècnica funciona perquè aprofita la reacció emocional de trobar diners "perduts", cosa que redueix les defenses de l'usuari. La troballa d'un bitllet activa un impuls automàtic: mirar, recollir-lo, girar-se, comprovar si n'hi ha més… i és precisament aquest instant de baixa atenció el que permet als estafadors actuar.
Com evitar aquesta estafa
Per evitar ser víctima d'aquesta estafa, el primer és no deixar-se emportar per la sorpresa de trobar diners al caixer. Si veieu un bitllet encallat o sospitós, no el toqueu, cancel·leu l'operació i retireu la targeta immediatament. També és fonamental triar caixers ubicats a llocs vigilats, preferiblement en interiors o zones concorregudes. Si notes que el caixer té alguna ranura fora de lloc, peces soltes o senyals de manipulació, no el facis servir.
A més, mai no acceptis ajuda de desconeguts, per molt amables que semblin, i mantingues sempre l'atenció a la teva targeta i la pantalla. Davant de qualsevol comportament estrany, el més recomanable és suspendre l'operació i acudir a una altra sucursal o informar el banc.
