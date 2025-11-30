"No és necessari": Pablo Gil, expert en borsa, adverteix sobre un error que molts cometen a l’hora d’invertir
Assegura que es poden obtenir molts beneficis seguint les estratègies adequades
Ramon Baylos
Invertir a borsa és un procés que pot resultar complicat si no sabem exactament per on començar, però hi ha certs consells per a principiants que no es poden passar per alt si volem tenir èxit en aquesta tasca.
Entre aquests, destaquen els de Pablo Gil, expert en borsa, que assegura que pots arribar a guanyar molts diners si comences a invertir a borsa des que tinguis 25 anys. Ni més ni menys.
La clau seria anar invertint fins a 5.000 euros l’any amb l’objectiu d’utilitzar només els beneficis en els anys següents, cosa que ens permetria aconseguir quantitats estratosfèriques quan arribem a l’edat de jubilació.
“Si inverteixes 5.000 euros l’any, pots arribar a tenir entre 480.000 i 920.000 euros quan arribis als 65 anys d’edat”, afirmava l’expert en una de les seves últimes publicacions a les xarxes socials.
Segons les seves pròpies paraules, el secret a l’hora d’invertir de manera encertada té a veure amb la diversificació. O, dit d’una altra manera, en com distribuïm els diners que guanyem en diferents actius.
Això ens permetrà no notar tant una pèrdua en cas que es produeixi, ja que aquesta es veurà compensada pels beneficis que obtinguem en altres àrees d’inversió.
D’aquesta manera, Pablo Gil assegura que és possible mantenir el nostre patrimoni sempre a l’alça si sabem gestionar bé aquests 5.000 euros que invertim cada any.
De fet, afirma que aquest mètode pot ser útil fins i tot per a aquelles persones que cobren entre 1.000 i 1.500 euros mensuals, ja que l’èxit s’ha de concebre a llarg termini.
