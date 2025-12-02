Descobreix l'elf Elves Behavin'Badly: la nova tradició que causa furor a les llars espanyoles
Un nou costum que fa que els més petits i grans de la casa es diverteixin i molt
Cristina Sebastià
En arribar desembre, els carrers i les cases s'han emplenat de llums i tradicions com el pessebre, el caga Tió, el Nadal i en un mes, ens visitaran els Reis Mags d'Orient. Però sabies que hi ha altres tradicions que han arribat a Espanya i que ja s'estan celebrant a molts llocs de Catalunya?
Però en aquesta època tan màgica de l'any també hi ha lloc per a noves tradicions, com la de l'elf nadalenc, que cada cop és més popular a les cases on viu algun nen.
Elves Behavin’ Badly
Elves Behavin’ Badly és el nom original amb què es coneix aquest petit elf entremaliat. Sol arribar a les llars espanyoles l'1 de desembre, enviat pel Pare Noel des del Pol Nord, per vigilar com es comporten els més petits.
L'elf se situa tot el dia en un lloc visible de la casa perquè pugui observar els nens. A la nit, els pares canvien de lloc al ninot perquè els nens creguin que ha viatjat per reunir-se amb el Pare Noel i explicar-li com s'han portat aquell dia. L'endemà al matí, els nens descobreixen que, mentre dormien, l'elf ha fet alguna malifeta a casa seva.
Una entremaliadura cada dia
Cal mantenir viva la il·lusió dels petits fins a la nit del 24 de desembre, quan el Pare Noel deixa els regals i l'elf desapareix fins a l'any següent.
Preparar una entremaliadura cada matí pot ser complicat per a alguns pares que, a mesura que passen els dies, es van quedant sense idees.
Per aquest motiu, a les xarxes socials se solen compartir idees per fer entremaliadures originals que sorprenguin els nostres fills.
Idees originals
Partylovers, una botiga especialitzada en articles de festa i decoració, ha publicat un vídeo al seu compte de Tiktok on comparteix 24 idees de malifetes que pot fer aquest famós elf.
Entre les idees més originals destaquen:
- Omplir les parets del passadís amb post-its
- Jugar a les cartes amb la resta de joguines
- Pintar cares somrients amb retolador en alguna fruita
- Fer un àngel de neu amb farina
- Retallar el paper higiènic amb alguna manera divertida
