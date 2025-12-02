Un expert en loteries adverteix: "Si fas això, redueixes les teves oportunitats de guanyar"
Francisc Csiki alerta que escollir números basats en dates personals disminueix les probabilitats d’obtenir un premi en solitari en els sorteigs més populars
Guanyar un premi de loteria continua sent un dels somnis més estesos entre la població, també a Catalunya i a les comarques gironines, on milers de persones participen habitualment en sorteigs com l’Euromilions, la Primitiva o la Loteria Nacional. Tot i que el resultat depèn sobretot de l’atzar, alguns especialistes assenyalen que hi ha estratègies que poden influir lleument en les possibilitats d’obtenir un premi.
L’expert en loteries Francisc Csiki, membre del servei CasinoAlpha, ha advertit que confiar en combinacions basades en dates de naixement o dies assenyalats no és una bona pràctica. Segons explica, aquests números són molt habituals entre els participants i, per tant, incrementen les opcions d’haver de compartir un premi amb moltes altres persones. A més, aquestes combinacions només cobreixen un rang reduït de possibilitats.
Csiki remarca que aquesta manera de jugar disminueix clarament les opcions de guanyar en solitari, ja que molts jugadors utilitzen els mateixos números per motius sentimentals o personals.
Com a alternativa, el especialista recomana apostar per números superiors al 31, que solen ser menys escollits i ajuden a diferenciar les butlletes de les de la resta de participants.
A més, Csiki assenyala que no sempre és recomanable participar en sorteigs amb premis extraordinàriament elevats, com pot ser l’Euromilions, ja que com més gran és el pot, més baixes són les probabilitats de guanyar-lo.
