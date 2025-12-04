Una experta alerta sobre un dels conflictes més comuns amb les herències: "T'hi pots trobar"
La especialista en herències alerta que cap germà pot excloure els altres de l’ús de la vivenda i explica en quin moment és legal exigir una compensació econòmica
Les disputes entre germans per l’ús d’una casa heretada són una de les consultes més habituals en dret de família. La jurista Laura Lobo, especialista en herències, explica que la situació es repeteix sovint: diversos germans hereten l’habitatge familiar i un d’ells s’hi queda a viure, fet que genera tensions i la pregunta recurrent: es pot reclamar un lloguer al germà que ocupa la vivenda?
Segons Lobo, la resposta és sí, però no en qualsevol circumstància. El punt clau és la copropietat: tots els germans tenen el mateix dret d’ús sobre la casa, i cap d’ells pot excloure els altres. Això significa que viure-hi no converteix un germà en propietari exclusiu ni li dóna dret a impedir que la resta accedeixin a l’immoble.
Quan és possible reclamar un lloguer?
Lobo detalla que no n’hi ha prou amb el simple fet que un germà resideixi a la vivenda. Perquè un altre pugui reclamar una compensació econòmica, s’han de complir dos passos previs:
- Reclamar formalment l’ús de la casa, demanant poder utilitzar-la igual que qualsevol altre copropietari.
- Rebre una negativa clara per part del germà que hi viu, deixant constància que vol l’ús exclusiu de la vivenda.
Només a partir d’aquest moment, explica l’advocada, es pot exigir un lloguer o compensació pel gaudi exclusiu de l’habitatge.
El punt determinant: un “no” que ho canvia tot
La jurista insisteix que el que marca la diferència no és tant que un germà visqui a la casa, sinó que impedeixi l’ús compartit als altres hereus. Aquesta negativa és la que activa el dret de reclamar una renda compensatòria.
Un conflicte que es repeteix en moltes famílies
Segons Lobo, aquestes situacions poden allargar-se durant mesos o anys, especialment quan la finca continua en copropietat i no s’arriba a un acord entre els germans. Per això recomana actuar pas a pas i fer totes les reclamacions de manera clara i documentada.
L’advocada recorda que aquestes consultes són tan habituals que comparteix diàriament consells legals per ajudar a entendre els drets i obligacions en processos d’herència i convivència entre copropietaris.
En definitiva, si un germà viu a la casa heretada, abans de demanar-li un lloguer és imprescindible exercir el teu dret d’ús i demostrar que aquest dret t’ha estat negat. Només així és possible reclamar legalment una compensació.
