La millor manera de netejar les ulleres i que quedin impecables

El truc s'ha fet viral per les xarxes socials

Com haig de netejar les ulleres correctament

Com haig de netejar les ulleres correctament / 8photo

Ronald Gonçalves

Dur ulleres requereix una revisió anual, a part de dur sempre a sobre la funda i algun estri per a netejar-les. Les ulleres se solen embrutar amb facilitat, per les ditades, pols, etc. En aquest article aprendràs a deixar-les impecables en un moment.

Un vídeo compartit per Òptica Ocelo Visión a les seves xarxes socials, mostra diversos mètodes de neteja per a les ulleres. En relació amb la microfibra, han destacat que només la recomanen "per embolicar els vidres i guardar-les a l'estoig, per a res més", mentre que, sobre els líquids netejadors, han indicat que són útils "només quan ets fora de casa i necessites sortir del pas".

Per tant, el truc que recomana l'òptica per netejar eficaçment les ulleres és l'ús de detergent per a vaixella. Amb una petita quantitat als dits, només cal fer escuma i fregar suaument els vidres sota l'aigua, per després assecar-los de forma adequada. "El mocador amb què et moques els mocs", indiquen, és perfecte per evitar esgarrapades als vidres.

Alhora, van esmentar que les vores dels vidres també requereixen cura, però la seva solució està en mans dels professionals. "Vas a l'òptica, li dius: 'Si us plau, senyor òptic, netegeu-me les lents', i nosaltres retirem el vidre, netegem tota la vora i la part interna, eliminem tot el greix i et queden impecables de nou", ha conclòs.

