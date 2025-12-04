No és només química: així decideix el teu olfacte qui t’atrau, encara que no te n’adonis
Cada persona desprèn un olor propi, tan singular com una empremta digital, que influeix directament en l’atracció i en la creació de vincles
L’olfacte, un dels sentits més antics i menys entesos, té un paper essencial en la atracció humana. El cervell vincula els olors amb emocions i records, de manera que percebre una fragància particular pot generar una connexió immediata i profunda, fins i tot sense que la persona en sigui conscient.
Diversos especialistes defensen que, més enllà del conegut “amor a primera vista”, també existeix l’amor a primera olor. L’aroma d’una persona pot influir de forma decisiva en la manera com ens hi relacionem. L’explicació d’aquesta atracció es troba, en gran part, en la química del cos.
L’olor corporal està formada per una combinació única de compostos químics influïts per factors biològics, entre els quals destaca el complex major d’histocompatibilitat (CMH), relacionat amb el sistema immunitari. Estudis científics han observat que solem sentir-nos més atrets per persones amb gens del CMH diferents als nostres, cosa que, biològicament, podria garantir una descendència amb un sistema immunològic més divers i resistent.
A més, es creu que les molècules del CMH determinen les bacteries que viuen a la pell, influint així en l’olor específica que emet cada persona. Investigacions recollides per la revista Science Advances indiquen que, fins i tot en l’àmbit de l’amistat, tendim a vincular-nos amb persones que tenen un olor corporal similar al nostre. Experiments amb aparells com la “nas electrònic” (eNose) han mostrat que amics que connecten ràpidament solen presentar aromes corporals semblants.
Aquest efecte també s’ha provat amb desconeguts: quan dues persones amb olors similars interactuaven en situacions no verbals, les seves interaccions resultaven més positives, cosa que suggereix que l’olfacte pot predir la qualitat social fins i tot entre persones que no es coneixen.
Tot plegat s’explica perquè cada individu té un olor únic i irrepetible, independent de perfumes o hàbits d’higiene, que forma part de la seva identitat més íntima. Tal com assenyalen antropòlegs i sociòlegs, aquest rastre aromàtic funciona com una empremta personal que revela aspectes profunds de la nostra naturalesa.
També hi intervenen les hormones i possibles feromones, encara que el seu impacte en humans continua generant debat. En les dones, per exemple, la preferència per determinades olors pot variar segons el cicle menstrual, fet que apunta a una influència hormonal sobre la percepció olfactiva.
En conjunt, els estudis apunten que els humans utilitzem l’olfacte de manera inconscient per avaluar compatibilitats, establir vincles i interpretar l’estat emocional d’altres persones. La química, la biologia i l’experiència personal s’entrellacen en un procés tan silenciós com determinant.
Així doncs, quan algú et sembla irresistiblement atractiu, pot ser que la clau no sigui només la seva mirada o el seu somriure, sinó també el seu olor únic, una pista subtil de la vostra compatibilitat.
