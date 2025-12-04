Quant cobra un influencer gastronòmic per tastar el menjar dels locals?
Pablo Cabezali ens ho explica amb pèls i senyals
Sarai Bausán García
El món dels influencers és molt ampli: hi ha qui ensenya trucs de maquillatge, neteja, viatges i hi ha qui aconsegueix beneficis per anar a tastar el menjar dels restaurants. Així doncs, és una bona feina no? En aquest article l'influencer Pablo Cabezali de 'Sopant amb Pablo' ens explica quant es cobra per fer aquesta "feina".
Tot ha passat quan el youtuber gastronòmic que compta amb una àmplia vinculació amb Sevilla, província a la qual ha acudit en incomptables ocasions per tastar la seva gastronomia i els seus locals més destacats, ha visitat el canal de YouTube 'L'home descalç', on ha estat qüestionat pel seu caixet per anar a un restaurant a tastar la carta.
El que cobra per les visites a restaurants
A això, l'influencer ha respost amb claredat: "El meu caixet ara mateix per anar a un restaurant ronda els 3.000 euros". D'aquesta manera, el creador de contingut ha explicat que per acudir a un dels locals que contacten amb ell per tastar el menjar, sol demanar uns 3.000 euros de pagament.
Tot i això, no en tots els casos el caixet és el mateix, sinó que Cabezali ha assegurat que depèn de la capacitat econòmica i influència de cada establiment: "Depèn molt de la magnitud del restaurant".
Per això, ha recalcat: "No és igual una gran marca amb moltíssims locals, que un petit hostaler". A més, el creador de contingut ha afirmat que també depèn del retorn que cregui que tindrà la persona que hi contacta: "He de veure què pot percebre a la meva costa".
L'influencer 'Sopant amb Pau' revela la seva memòria cau
"Jo sé que en una hamburgueseria, per exemple, li puc enviar molta gent, però si, potser, és un vegà, està més fotut", ha assenyalat el youtuber. Per això, té en compte aquest tipus de detalls abans d'acceptar una proposta, així com la valoració que tingui el mateix establiment, ja que "si té menys d'un 4 no hi vaig".
El creixement que ha registrat a les seves xarxes socials ha fet que cada dia rebi un gran nombre propostes per acudir a un local a provar-lo, cosa que ha fet que hagi d'escollir als que hi acudeixen i als que no.
Una llibertat que també és possible gràcies a la capacitat econòmica que ha aconseguit a les seves xarxes socials, com a YouTube, on ha assegurat que rep una mitjana de 7.000 euros al mes.
Una situació que no ha passat desapercebuda en xarxes socials, que s'ha omplert de comentaris dels qui afirmen que aquestes xifres són desproporcionades: “La culpa no la té ell, la tenim nosaltres”. "Mare meva, en el que acabarem", assenyala un usuari. A això afegeix un altre: "La culpa és de qui els paga".
