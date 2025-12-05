Elimina el greix del vidre del forn amb aquest senzill truc
Només necessitaràs uns minuts
A. Niego
Netejar el forn pot ser una tasca que fins i tot ens passi per alt. Però de tant en tant s'ha de netejar i de forma meticulosa. Per a fer-ho bé i acabar amb el greix, i eliminar les restes d'aliments calcinats t'hi has d'estar una estona. Però quan ho fas neteges el vidre de la porta?
Segur que en alguna ocasió has intentat eliminar el greix o brutícia del vidre del teu forn i has comprovat que està incrustada al doble vidre i per molt que freguis, no aconsegueixes treure'l. Però potser és perquè no coneixes aquest truc.
Si en tens un de modern, examina bé la porta per comprovar si hi ha algun forat per on puguis ficar la baieta. Depèn del tipus de forn i model que tinguis, n'hi ha alguns que disposen d'un petit espai entre vidre i vidre.
Si el teu n'és un, hauràs de ficar una baieta amarada en una solució de bicarbonat i aigua. Introdueix-la entre els dos vidres a través del buit del forn i comença a netejar tota la superfície del forn per dins fins que quedi net.
Si el teu forn és més antic, potser has de desmuntar la porta descaragolant els laterals i així accedir a l'obertura dels vidres. Quan hagis fet això, neteja bé ambdues parts. Pots fins i tot pots treure la porta sencera per accedir millor a la zona interior del forn si vols fer una neteja completa.
