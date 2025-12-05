Retards, cancel·lacions i caos al Pont de Desembre: així pots reclamar diners si el teu vol o tren falla
Les normatives obliguen aerolínies, operadors ferroviaris i autobusos a compensar els viatgers; conèixer els teus drets és clau per no perdre ni un euro
L’arribada del Pont de Desembre dispara els desplaçaments i, amb ells, els problemes: retards, fallades tècniques i cancel·lacions de darrera hora. Davant aquest escenari habitual, és essencial que els usuaris coneguin quines compensacions poden exigir quan un servei de transport no es presta correctament.
Compensacions en vols: quan i què pots reclamar
Els passatgers d’avió estan protegits per una normativa estricta. Quan un vol acumula dues hores de retard, la companyia ha de proporcionar beguda i menjar. Si la incidència obliga a passar la nit, també ha d’assumir l’allotjament.
A partir de tres hores de demora, s’activa la compensació econòmica, que depèn de la distància del vol:
- 250 € per trajectes de menys de 1.500 km.
- 600 € si supera els 3.500 km amb quatre hores de retard.
Superades les cinc hores, el viatger pot cancel·lar el viatge i exigir el reemborsament complet.
En cas de cancel·lació, la companyia té l’obligació de retornar els diners en un màxim de set dies, encara que ofereixi bons alternatius. Si l’avís arriba amb menys de 14 dies, s’apliquen les mateixes indemnitzacions que per retard. L’overbooking també permet reclamar danys i perjudicis o acceptar un reemborsament voluntari.
Retards en tren: devolucions segons el servei
En el transport ferroviari, la reclamació es basa exclusivament en la hora d’arribada. Renfe estableix compensacions automàtiques segons el tipus de tren:
AVE, AVLO, Alvia, Intercity (llarga distància):
- +60 minuts: 50% del bitllet
- +90 minuts: 100% de devolució
Avant:
- +15 minuts: 50%
- +30 minuts: 100%
Mitja Distància:
- +15 minuts: 25%
- +30 minuts: 50%
- +60 minuts: 100%
Autobusos: drets en trajectes de més de 200 km
En viatges per carretera, la normativa europea preveu que retards o cancel·lacions superiors a 90 minuts obliguin l’operador a oferir aperitius i begudes, i si cal, allotjament fins a 80 € per nit.
Quan la demora supera les dues hores, l’empresa ha de donar a triar entre reemborsament en 14 dies o transport alternatiu. Si no ho fa, el viatger pot exigir, a més, una indemnització addicional del 50%. En cas d’averia, la companyia ha de garantir l’arribada al destí.
La clau per reclamar amb èxit
Perquè qualsevol reclamació prosperi, cal actuar amb previsió. Guardar bitllets, targetes d’embarcament i totes les factures de despeses ocasionades és imprescindible per demostrar els perjudicis i obtenir la compensació corresponent.
Conèixer aquests drets permet afrontar el Pont de Desembre amb més seguretat… i evitar que els imprevistos surtin massa cars.
