Subscriptor, participa en el concurs i emporta't una cistella amb els millors productes de Caprabo
Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Cada mes els productes son diferents, segons els criteris de Caprabo.
Aquest mes de desembre, Cistella amb productes ESPECIAL NADAL.
Per participar-hi només cal endevinar la resposta: Un pagès troba un cadàver al mig del camp i, al costat del cos, un paquet tancat. Qui ha matat el desconegut?
Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat abans del divendres 19 de desembre i entraràs en el concurs. El nom dels guanyadors es publicarà el diumenge 21 de desembre.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre