Subscriptor, participa en el concurs i emporta't una cistella amb els millors productes de Caprabo

Cistella amb els millors productes de Caprabo

Diari de Girona i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Cada mes els productes son diferents, segons els criteris de Caprabo.

Aquest mes de desembre, Cistella amb productes ESPECIAL NADAL.

Per participar-hi només cal endevinar la resposta: Un pagès troba un cadàver al mig del camp i, al costat del cos, un paquet tancat. Qui ha matat el desconegut?

Envia’ns la resposta al correu subscripcions@ddg.cat abans del divendres 19 de desembre i entraràs en el concurs. El nom dels guanyadors es publicarà el diumenge 21 de desembre.

