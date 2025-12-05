Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una prestació de la Seguretat Social destinada a famílies i persones en situació econòmica vulnerable

Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes / arxiu

Bruna Segura

Girona

Si passes per dificultats econòmiques, l’Ingrés Mínim Vital (IMV) pot ser una eina clau per ajudar-te a arribar a final de mes. Aquesta prestació està destinada a persones i llars amb recursos molt limitats, i el seu import pot arribar fins a 1.595 € al mes en els casos més precaris.

Requisits principals

Per poder sol·licitar l’IMV cal complir diverses condicions:

  • Tenir entre 23 i 65 anys. Els joves de 18 a 22 anys només poden optar-hi en situacions excepcionals, com haver estat en un centre de menors.
  • Residència legal i continuada a Espanya durant almenys un any abans de la sol·licitud.
  • Trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica, amb ingressos i patrimoni per sota dels límits establerts per la Seguretat Social.
  • Haver esgotat altres prestacions econòmiques disponibles abans de demanar l’IMV.
  • Si es viu sol, acreditar una vida independent mínima de tres anys.

Com funciona l’ajuda

La quantia assignada depèn de la situació del sol·licitant i de la seva unitat de convivència. Només aquells en condicions més precàries poden arribar al màxim de 1.595 € mensuals.

Consells finals

Si compleixes els requisits, pots presentar la sol·licitud a la Seguretat Social, però cal tenir en compte que moltes persones depenen d’aquesta ajuda, així que el procés pot requerir paciència. Conèixer bé els criteris i tenir tota la documentació preparada és clau per garantir que la sol·licitud sigui acceptada.

