Viatges aquest pont? Compte: Aquestes son les cinc ciutats més perilloses d'Europa segons un expert immobiliari
Un professional del sector alerta que alguns grans nuclis urbans europeus acumulen alts índexs de criminalitat, robatoris i tràfic de drogues
Europa és un dels destins preferits per als viatges gràcies a la seva diversitat cultural i a l’atractiu turístic de moltes capitals. Tot i això, no totes les ciutats gaudeixen del mateix nivell de seguretat. Un agent immobiliari català, actiu a les xarxes sota el nom marc.inmobiliari, ha publicat una classificació amb les cinc ciutats més perilloses del continent segons la seva experiència i dades públiques de criminalitat.
5. Brussel·les (Bèlgica)
L’agent situa Brusel·les en cinquena posició. Assegura que diversos sectors del centre presenten signes de deteriorament i que la capital belga és una de les ciutats europees amb més furts.
4. Birmingham (Regne Unit)
La segona ciutat més gran del Regne Unit apareix en quart lloc. Segons l’agent, el vandalisme, els robatoris violents i les agressions són incidents habituals. Les dades de criminalitat apunten a un índex del 64%, un dels més elevats del país.
3. Atenes (Grècia)
En tercera posició destaca Atenes, que sovint no apareix en els rànquings negatius. Tot i això, l’immobiliari assenyala que la capital grega pateix robatoris recurrents i una elevada tensió social. També adverteix que hi ha zones, com Omonia, que és recomanable evitar de nit per la presència de delinqüència i tràfic de drogues.
2. Nàpols (Itàlia)
El segon lloc és per Nàpols, una ciutat amb un índex de criminalitat alt, proper al 63%. L’agent recorda que la presència d’activitat mafiosa i l’elevada freqüència d’estafes i delictes locals condicionen la vida quotidiana.
1. Marsella (França)
Segons el professional català, la ciutat més perillosa d’Europa és Marsella, la segona ciutat més gran de França. Explica que hi són habituals els robatoris, el tràfic de drogues i l’activitat de bandes organitzades. Amb un índex de criminalitat superior al 65%, només Bradford, al Regne Unit, la superaria.
