L'oftalmòleg ens adverteix sobre els perills de mirar les llums a menys de 20 centímetres
Fixar-se en la intensitat de la llum és clau per a la nostra salut visual
Rebeca Gil
A vegades no som conscients de la importància de la llum per a la nostra salut visual. La llum externa sol ser la millor i la que trobem als interiors ha de tenir certes particularitats per tal de cuidar la nostra salut ocular. Javier Moreno Manresa, oftalmòleg especialista en retina i vitri de la Clínica Vithas Cadarso de Vigo, ens dona un seguit de consells per cuidar la salut dels nostres ulls: compte amb com mirem la llum.
I és que la llum actua sobre la retina estimulant els fotoreceptors que, davant de la presència lumínica, alliberen una gran quantitat de substàncies químiques. El problema és que, si hi ha un excés d'exposició a la llum, es generaran massa d'aquestes substàncies, cosa que “pot produir un dany als mateixos fotoreceptors que deixaran de funcionar adequadament i, per tant, es produirà una disminució de la visió”.
L'exemple més clar del que pot ser una exposició excessiva a la llum és mirar directament el sol, cosa que “genera un dany irreversible a la màcula (la part central de la retina)”, explica l'oftalmòleg.
Però no cal mirar el sol per fer malbé la visió. De fet, els experts de la Clínica Vithas Cadarso recomanen no mirar cap font de llum, natural o artificial, a menys de 20 centímetres de distància.
Quina mena de llum és més perillosa?
Tal com passa per exemple amb el dolor, la major o menor tolerància a la llum varia d'una persona a una altra, encara que es calcula que entre un 5 i un 20% de la població pateix fotofòbia, o una gran sensibilitat a la llum.
Aquestes persones són més proclius a utilitzar ulleres de sol a l'aire lliure i utilitzar dispositius lumínics que proporcionen llum indirecta, cosa que és positiva, ja que qualsevol font de llum pot causar dany a la vista.
I és que no només la llum ultraviolada del sol és perjudicial, sinó el seu reflex a l'aigua o la neu, o la llum procedent d'una soldadura “pot produir cremades superficials a la còrnia i a la conjuntiva, anomenades queratoconjuntivitis actínica, que és força dolorosa”, explica l'especialista.
El cristal·lí també es pot veure afectat per l'excés d'exposició a la llum, ja que pot desenvolupar opacitats (cataractes) que disminueixen la visió i requereixen cirurgia per a la seva extracció.
El dany que provoca qualsevol font de llum dependrà de diferents variables a la intensitat de la llum, el temps d'exposició i la distància a què l'ull estigui de la font de llum.
Aleshores, quanta llum és la recomanable? Doncs l'especialista assenyala que no hi ha un límit de llum, perquè una mateixa font pot produir reaccions diferents en diferents persones, ja que la sensibilitat a la llum varia d'una persona a una altra i està determinada, en gran manera, per la genètica individual.
Per tant, “no hi ha una quantitat específica de llum”, però “com a regla general no és sa observar directament una font de llum, especialment si es tracta de llum intensa d'alta potència”, afirma el doctor Moreno.
En el cas d'una llum normal, l'expert assenyala que no és convenient observar directament cap font de llum a menys de 20 centímetres de distància.
És segura la llum que ens envolta?
Tot i les indicacions i advertiments del doctor no ens hem d'alarmar perquè totes les fonts de llum artificials que ens envolten al carrer, en espais públics o privats estan fabricades amb totes les garanties per assegurar la salut visual i de la pell, que també es pot veure afectada per l'exposició a la llum.
Tots els llums es proven basant-se en el pitjor dels casos, que seria el llum a una distància de només 20 centímetres. A partir d'aquestes proves estàndard, els llums es classifiquen en quatre grups de risc: exempts de risc, baix risc, risc mitjà i risc alt. Tot i això, aquesta categorització de risc només contempla els perills derivats d'exposicions breus.
Pràcticament, totes les làmpades pertanyen al grup “exemptes de risc” i algunes excepcions s'enquadren dins de les de “baix risc”. Les més agressives es destinen normalment a usos professionals en llocs controlats on no representin cap perill.
Així, només l'ús indegut d'aquestes fonts de llum podria causar danys als ulls. Per exemple, les làmpades d'halogenurs metàl·lics emprades en la il·luminació d'estadis esportius podrien suposar un risc si s'utilitzessin a una distància de 20 cm, però el seu ús normal no comporta cap perill.
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Denuncien una 'olor insuportable' per la presència d'aigües fecals al pati interior dels pisos ocupats de Ferran Puig
- La 'food truck' gironina amb la millor carn del món i al preu més econòmic d'Espanya
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres
- Elimina el greix del vidre del forn amb aquest senzill truc