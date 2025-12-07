Ho has de saber: Què passa amb aquest famós producte? Dermatòlegs i l’OCU ho aclareixen
Un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris confirma la seva bona capacitat hidratant, però els experts alerten que no és apta per a totes les pells
La clàssica crema Nivea de llauna blava continua sent un dels productes més reconeguts del mercat cosmètic. Malgrat l’aparició constant de noves tendències i fórmules avançades, aquest producte manté la seva popularitat, reforçada recentment per vídeos virals i recomanacions que circulen sobretot a TikTok. Davant d’aquesta renovada fama, tant dermatòlegs com la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) han volgut verificar fins a quin punt la seva reputació respon a la realitat.
L’anàlisi de la OCU: una hidratació “bona”
L’OCU va sotmetre la crema a un test de laboratori per mesurar la seva capacitat d’hidratació real. L’estudi, realitzat amb 20 voluntaris i instruments específics com el corneòmetre, va consistir en aplicar el producte dues vegades al dia durant dues setmanes.
Els resultats van confirmar que la crema ofereix una hidratació considerada bona, valorada amb quatre estrelles, complint eficaçment la funció de mantenir la pell nutrida i confortable.
Ingredients senzills però efectius… amb advertències
La fórmula de la llauna blava es basa en components clàssics com parafina, petrolats, lanolina i glicerina, que creen una barrera protectora i retenen la humitat.
Tot i això, els dermatòlegs insisteixen en un punt important: la crema és altament oclusiva i comedogènica, cosa que pot resultar perjudicial per a pells grasses o amb tendència acneica. En aquests casos, pot obstruir porus i empitjorar brots. En canvi, és especialment recomanable per a pells seques o deshidratades, així com per a zones corporals que necessiten un reforç de nutrició.
Usos virals: què és real i què no?
La crema ha protagonitzat múltiples usos virals, com el conegut “slugging”, que consisteix a aplicar una capa gruixuda de producte a la nit per segellar la hidratació. Aquesta pràctica pot ser útil en pells molt seques, però no és adequada per a totes.
També s’ha popularitzat com a ajuda per prevenir estries, reparar talons i colzes ressecs o protegir mans exposades al fred. En l’àmbit capil·lar, s’utilitza fins i tot per fixar petits cabells rebels.
En definitiva, la llauna blava de Nivea no és un producte miraculós, però sí una eina hidratant eficaç, assequible i fidel al que promet, sempre que s’utilitzi en el tipus de pell adequat.
