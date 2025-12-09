Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes

La febre del col·leccionisme fa pujar el valor d’articles quotidians oblidats en trasters i cases de les comarques gironines

Bruna Segura

Girona

Organitzar el traster, buidar el pis d’un familiar o remenar els calaixos de l’àvia pot convertir-se en molt més que una simple neteja. Objectes que semblaven antics o desfasats han passat a revalorar-se sorprenentment en el mercat del col·leccionisme.

La tendència retro i la nostàlgia han fet créixer l’interès per peces que han estat ignorades durant dècades: des de porcellana antiga fins a velles cintes VHS. Segons especialistes en taxació i subhastes, la demanda d’objectes amb història s’ha disparat els darrers deu anys, i plataformes com eBay o Wallapop acumulen milers de cerques diàries d’articles fora de catàleg, sobretot els vinculats a marques icòniques o a dècades com els anys 50, 70 i 80.

Alguns dels objectes pels quals els col·leccionistes estan disposats a pagar quantitats elevades són:

  • Vaixelles i figures de porcellana
  • Joieria i bijuteria vintage
  • Bosses i complements de luxe
  • Mobles de disseny retro
  • Discos de vinil
  • Cintes VHS
  • Màquines d’escriure
  • Primeres edicions de llibres

Recuperar objectes antics no és només una qüestió econòmica: també significa preservar fragments de memòria familiar i cultural. Cada peça pot contenir records únics, com una vajilla regal de casament, un vinil que va marcar una joventut o un bolso que va seguir les modes d’altres èpoques.

La pròxima vegada que et posis a netejar el traster, val la pena revisar abans de llençar res. Aquell bolso clàssic dels anys 80 que apareix entre caixes i adorns podria necessitar un lloc segur. Entre el pols no s’hi amaguen només records… sinó, de vegades, una petita fortuna.

