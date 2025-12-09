Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
La febre del col·leccionisme fa pujar el valor d’articles quotidians oblidats en trasters i cases de les comarques gironines
Organitzar el traster, buidar el pis d’un familiar o remenar els calaixos de l’àvia pot convertir-se en molt més que una simple neteja. Objectes que semblaven antics o desfasats han passat a revalorar-se sorprenentment en el mercat del col·leccionisme.
La tendència retro i la nostàlgia han fet créixer l’interès per peces que han estat ignorades durant dècades: des de porcellana antiga fins a velles cintes VHS. Segons especialistes en taxació i subhastes, la demanda d’objectes amb història s’ha disparat els darrers deu anys, i plataformes com eBay o Wallapop acumulen milers de cerques diàries d’articles fora de catàleg, sobretot els vinculats a marques icòniques o a dècades com els anys 50, 70 i 80.
Alguns dels objectes pels quals els col·leccionistes estan disposats a pagar quantitats elevades són:
- Vaixelles i figures de porcellana
- Joieria i bijuteria vintage
- Bosses i complements de luxe
- Mobles de disseny retro
- Discos de vinil
- Cintes VHS
- Màquines d’escriure
- Primeres edicions de llibres
Recuperar objectes antics no és només una qüestió econòmica: també significa preservar fragments de memòria familiar i cultural. Cada peça pot contenir records únics, com una vajilla regal de casament, un vinil que va marcar una joventut o un bolso que va seguir les modes d’altres èpoques.
La pròxima vegada que et posis a netejar el traster, val la pena revisar abans de llençar res. Aquell bolso clàssic dels anys 80 que apareix entre caixes i adorns podria necessitar un lloc segur. Entre el pols no s’hi amaguen només records… sinó, de vegades, una petita fortuna.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents