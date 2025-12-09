Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
Així és la retribució orientativa dels notaris que a les comarques gironines
Els notaris són funcionaris públics encarregats de donar fe de la veracitat i la legalitat d’actes extrajudicials. També actuen com a experts en Dret, assumint funcions d’assessorament i validació oficial de documents públics com ara testaments, herències o escriptures notarials.
Per accedir a la professió cal, entre altres requisits, disposar de nacionalitat d’un estat de la Unió Europea, ser major d’edat, tenir un títol en Dret obtingut o homologat a l’Estat i no tenir impediments legals per exercir un càrrec públic.
Pel que fa a la retribució, es tracta d’una de les professions millor remunerades del país. El sou no és sempre fix, ja que depèn del tipus de notaria, dels aranzels aplicats i del volum de documents que es tramiten. Tot i això, existeix una base mínima establerta.
A tall orientatiu, els notaris classificats en el Grup i Nivell 3 poden percebre prop de 13.977 euros anuals, mentre que els del Grup 1 poden arribar als 28.260 euros bruts l’any.
Segons les tarifes oficials vigents, el preu dels serveis acostuma a començar a partir d’uns 15 euros en el cas de poders senzills, i d’uns 30 euros per documents com actes, poders generals, testaments, capítols matrimonials o escriptures relacionades amb modificacions hipotecàries.
La constitució d’una societat limitada amb un capital inferior a 30.000 euros té un cost que se situa al voltant dels 150 euros, quantitat que es pot reduir fins als 60 euros quan el capital no supera els 3.100 euros.
Amb aquestes tarifes i segons el volum d’activitat de cada despatx —tant a Catalunya com a les comarques gironines—, la retribució anual d’un notari pot arribar a situar-se al voltant dels 150.000 euros, és a dir, aproximadament 12.500 euros bruts mensuals.
