Com mantenir les catifes a l’hivern
Els millors 7 consells
Eva Remolina / AMIC
L’hivern és una estació exigent per a les catifes. La humitat, el fang, la pluja, la neu i l’ús més intens de la llar poden afectar-ne l’aspecte i la durabilitat. Per sort, amb una mica de prevenció i unes rutines senzilles, és possible mantenir-les netes, càlides i en perfectes condicions fins que torni el bon temps.
1. Prevenir és clau: crea una zona de transició
Un dels problemes principals a l’hivern és la brutícia que entra a casa. Pots reduir-la:
- Col·locant estores de qualitat a l’exterior i l’interior de les portes.
- Fomentant que la família i les visites es treguin el calçat abans d’entrar.
- Utilitzant sabateres o un espai específic per deixar-hi les botes mullades.
Això disminuirà notablement el fang i la humitat que poden danyar les catifes.
2. Aspirar amb més freqüència
A l’hivern es passa més temps a casa, i la pols i les restes s’acumulen més ràpidament.
- Aspira dues o tres vegades per setmana per evitar que la brutícia s’incrusti a les fibres.
- Si tens mascotes, augmenta una mica la freqüència.
L’ús d’un aspirador amb filtre HEPA ajuda a mantenir un aire interior més net.
3. Controlar la humitat
La humitat pot afavorir el creixement de floridura o males olors.
- Mantén la casa entre el 40% i el 60% d’humitat relativa.
- Si una catifa s’ha mullat, asseca-la ràpidament: aixeca-la, ventila la zona i utilitza un deshumidificador si cal.
Evita deixar catifes en zones on s’acumula aigua, com entrades o galeries sense calefacció.
4. Netejar taques immediatament
Les taques d’hivern —com fang, xocolata calenta o vi— són habituals.
- Eixuga la zona amb un drap sec absorbent.
- Aplica aigua tèbia amb una mica de sabó neutre i mai freguis amb força, ja que pot fer créixer la taca.
- Per al fang sec, és millor deixar-lo assecar i després aspirar-lo.
Si és una catifa delicada (llana, seda), millor consultar un professional.
5. Rotar les catifes
Durant aquesta època, algunes zones de pas reben molta més trepitjada.
Girant la catifa cada dos o tres mesos, aconseguiràs que l’ús es distribueixi de manera més uniforme i prolongaràs la seva vida útil.
6. Considerar una neteja profunda durant l’hivern
Encara que es faci una bona rutina, l’hivern pot deixar brutícia incrustada.
Una neteja profunda amb màquina de vapor o productes específics —fet per tu o per un professional— ajudarà a eliminar bacteris i males olors.
7. Guardar les catifes que no s’utilitzen
Si tens catifes estacionals i decideixes retirar-ne alguna:
- Enrotlla-la amb el revers cap enfora.
- Guarda-la en una funda transpirable.
- Evita llocs molt freds o humits, com garatges.
