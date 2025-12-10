Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els consells del psicòleg per gaudir d'unes vacances de Nadal espectaculars

"El present és un regal, i per això es diu present"

Gaudir del Nadal i del present

Gaudir del Nadal i del present / Ferran Nadeu

Ricardo Castelló

Queda molt poquet per poder gaudir de les vacances de Nadal. Unes dates molt desitjades per alguns i per altres no tant. Moments per desconnectar, gaudir de la família i els amics, etc. Però dins aquest entorn idíl·lic, hem de seguir certs consells de l'especialista en psicologia Fernando Azor per no enganxar-nos els dits.

L'expert ho té clar: "Desconnectar per, suposadament, connectar amb el gaudi". Tot i això, ha advertit que "en aquesta obligació, el que es provoca és una connexió des del punt de vista de la desconnexió", cosa que pot perjudicar de manera la substància: "Correm el perill d'activar mecanismes inadequats per al mateix gaudi".

"Però igual que per a l'emoció desagradable, si l'aplico a l'emoció agradable, aquesta desconnexió em fa perdre", va assegurar. Segons ell, és més fàcil connectar quan viatges a un lloc conegut, que quan vas a un lloc llunyà que “sentim paradisíac”.

La pressió per gaudir i els seus efectes

El principal motiu que va destacar és que podem pensar que “ens ha costat molts diners arribar-hi, on hem contractat activitats”, i hem d'estar obligats a desconnectar de la realitat. El psicòleg ha apuntat que "aquestes situacions es converteixen en una cosa força negativa".

Una de les solucions que dona és "decidir no gaudir tant i calibrar la capacitat de gaudi d'aquell moment", ja que "si normalment jo era capaç de gaudir-ne 100 i ara n'estic gaudint 50, aquest és el meu 100".

@azorfernando ¿De vacaciones y no disfrutas? Deja de obligarte a conectar y aprende a calibrar tu disfrute. El presente es un regalo. #Vacaciones #Disfrute #Bienestar #SaludMental #Presente ♬ sonido original - azor&asociados

A més, ha deixat clar que "el present és un regal, i per això es diu present".

Per exemple, va exposar el cas de fer l'amor: "Si noto que no estic en el que estic, sinó que me'n vaig del present, cal parar. Parlar-ho, canviar d'activitat i si sorgeix en un altre moment, tornar".

En línies generals, el que té clar és que cal gaudir del present i no pensar-hi a llarg termini. Així que ja saps com gaudir durant aquestes vacances de Nadal. Cal viure el moment.

TEMES

