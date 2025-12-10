Cada quant ens hem de canviar el pijama, sobretot si dormim acompanyats?
Tot i que la recomanació general és rentar-lo cada tres o quatre nits, la transpiració, l’època de l’any, la higiene personal i el fet de dormir acompanyats poden alterar aquesta freqüència
La freqüència amb què ens hem de canviar el pijama sembla una qüestió senzilla, però en realitat depèn de múltiples factors. Segons les recomanacions de l’American Cleaning Institute, el més adequat és rentar-lo cada tres o quatre usos, ja que és una peça que està en contacte directe amb la pell durant moltes hores al dia.
Aquesta pauta, però, pot variar. En nits caloroses, si es sua molt, després d’un sopar copiós o quan es dorm acompanyat, és preferible utilitzar un pijama net cada dia. La roba humida per la suor acumula males olors, afavoreix la proliferació de bacteris i pot contribuir a l’aparició d’acne corporal, a més de facilitar el creixement d’àcars.
L'ús de roba interior pot allargar lleugerament la vida útil del pijama, ja que actua com a barrera entre la pell i la peça. En canvi, si es dorm sense roba interior, el pijama hauria de tractar-se com una peça íntima i canviar-se diàriament.
També influeix l’hàbit de dutxa. Les persones que es dutxen al matí acostumen a tenir el pijama més brut, mentre que la dutxa abans de dormir redueix la quantitat de brutícia i cèl·lules mortes que arriben a la peça. Tot i això, és important no posar-se el pijama quan el cos encara és humit, ja que la humitat afavoreix els bacteris.
Finalment, l’ús de cremes corporals o desodorants pot embrutar el pijama més ràpidament, per la qual cosa convé deixar que s’absorbeixin completament abans de vestir-lo.
En resum, canviar el pijama cada tres o quatre nits és adequat en condicions normals, però la freqüència s’ha d’adaptar segons la transpiració, la higiene, la temperatura i si es dorm sol o acompanyat.
