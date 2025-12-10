El truc per aconseguir que la bugada quedi perfecta
Només necessitaràs afegir aquest producte en cada rentatge
R. P.
Després d'utilitzar la rentadora i veure els resultats, podem pensar que ens hem equivocat de programa o que l'aparell no funciona correctament. Això pot succeir per diversos motius, però els productes que utilitzem per netejar la roba hi tenen molt a veure. Aconseguir que la roba surti en perfectes condicions: neta i amb bona olor, és més senzill del que creus.
Productes químics i ecològics
A l'hora de triar un detergent per rentar la roba a la rentadora tenim dues opcions. Hi ha persones que volen anar al que és segur i prefereixen comprar detergents de la indústria química. Aquests productes solen contaminar el medi ambient i funcionen millor a temperatures altes. Contaminar el medi ambient també significa que podem acabar amb aquests residus als nostres aliments.
Els productes respectuosos amb el medi ambient funcionen millor a 30 i 40 graus, però potser són menys eficaços que els productes químics. Tot i això, són menys agressius i menys contaminants. Com que s'utilitzen generalment a baixes temperatures, ens estalvien diners en electricitat.
Com estalviar diners amb la rentadora
També hi ha un producte que només necessita una cullerada a la rentadora per obtenir resultats fantàstics. No només ens proporciona roba ben rentada i higienitzada, sinó que també ens estalvia diners a la factura de la llum.
Mentrestant, hi ha alguns consells per ajudar-nos a reduir el cost d'un rentatge. Heu de saber que la rentadora consumeix molta electricitat quan escalfa l'aigua. Rentar a baixa temperatura vol dir estalviar diners. De fet, s'ha calculat que gairebé el 90% del consum elèctric d'una rentadora es produeix quan s'escalfa l'aigua. Per tant, com més baixa sigui la temperatura de rentatge, més diners s'estalviaran.
Només cal una cullerada a la rentadora per aconseguir una roba neta i higiènica i estalviar molts diners a la factura de la llum.
El percarbonat de sodi ve al rescat. És una substància que, en contacte amb l'aigua, allibera oxigen actiu. El percarbonat, a més de ser un blanquejador natural, higienitza la roba a la rentadora gràcies a l'oxigen. A més, no necessita treballar en aigua calenta, sinó que també ho pot fer en aigua freda. Una cullerada de percarbonat en aigua freda juntament amb una mica de detergent ecològic és suficient perquè la roba quedi brillant.
Es calcula que una rentadora pot costar entre 120 i 160 euros cada any. Depèn de la temperatura de rentatge. Si es rentés amb aigua freda, s'estalviaria molts diners. De fet, la major part de l'electricitat s'utilitza per escalfar l'aigua.
D'aquesta manera, s'estalviarien molts diners a la factura de la llum, ja que no caldria escalfar l'aigua. No obstant això, tingueu en compte que el percarbonat de sodi no és molt adequat per a la llana, el lli i la seda, així com per al cuir.
