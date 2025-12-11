Desvelen per a què serveix el pèl de la caputxa del teu abric: sorprenent
Una influencer és l'encarregada de desvelar el secret
Luis Alloza
Amb l'arribada de la tardor i molt a prop de l'hivern, tots hem tret els nostres abrics de l'armari. Aquests solen portar pel sintètic o natural, però són decoratius o tenen alguna funcionalitat?
Aquest tipus de roba mai no passa de moda i cada hivern veiem dones i homes que usen abrics amb pèl a la caputxa que no dubten a posar-se quan el fred pressiona. Un pèl que sol quedar-se per sobre del cap deixant una imatge molt curiosa.
En un vídeo publicat a TikTok, la creadora mexicana Kenedy Rojas sosté que aquesta vora de pèl no s'utilitza com hauria de ser i la seva explicació ha sorprès molts usuaris. Segons explica, ens hem passat "tota la vida" portant els cabells cap a fora sense imaginar que la forma més eficaç d'usar la caputxa és justament la contrària: girant-lo cap a dins perquè abraci la cara i aporti més calor.
Has fet servir malament l'abric amb pèl?
A l'enregistrament, Rojas reacciona a un vídeo previ en què un altre usuari afirmava que "hem utilitzat l'abric malament tota la vida", a la qual cosa ella afegeix amb incredulitat: "Jo sempre he pensat que era decoració".
A partir d'aquí explica el seu raonament pas a pas. Segons mostra, en voltejar els cabells cap a dins, la caputxa deixa de veure's massa gran o desestructurada i s'ajusta al contorn del rostre, creant un tancament més ferm. Per a ella, aquest gest –que no havia provat abans– fa que la caputxa cobreixi millor i resulti “més calenteta”.
El descobriment la desconcerta: "Tinc 30 anys i amb prou feines en vaig saber", afirma entre sorpresa, convençuda que aquesta seria, en realitat, la manera adequada de portar aquest tipus d'abrics.
Té sentit?
La idea ha despertat curiositat, però és realment així com es dissenyen aquestes caputxes? Encara que no existeix una "norma oficial" sobre portar els cabells cap a dins o cap a fora, sí que hi ha una explicació tècnica sobre per què molts abrics incorporen aquesta vora. El seu origen és a les parques àrtiques tradicionals, emprades durant dècades en regions de fred extrem.
En aquests entorns, la vora dels cabells compleix una funció clara: trencar el corrent d'aire, suavitzar l'impacte del vent gelat a la pell i crear una petita cambra d'aire immòbil al voltant de la cara. El pèl llarg i flexible actua com a barrera, redueix la pèrdua de calor i minimitza el risc que la respiració formi gel a la caputxa.
Ara bé, això no vol dir que calgui portar-lo cap a dins. A la majoria de les peces modernes, la vora està pensada per marcar el contorn exterior de la caputxa, no per plegar-se cap a la cara. Tot i això, en models molt encoixinats o amb caputxes àmplies, girar-lo cap a dins pot aportar un ajustament més gran.
Tot i que l'explicació de Rojas no coincideix amb la intenció original amb què es van dissenyar aquestes caputxes, el truc pot resultar útil per als que vulguin provar un ajustament més tancat en dies de fred intens.
