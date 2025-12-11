Què passa si el propietari no retorna la fiança a temps? Això diu la llei
La normativa d’arrendaments obliga el casolà a justificar els desperfectes i a retornar la fiança en un termini màxim de 30 dies
Entre els conflictes més habituals en els contractes de lloguer, la devolució de la fiança és un dels punts que genera més tensions. Sovint, l’inquilí reclama la quantitat íntegra mentre el propietari s’hi nega al·legant suposats desperfectes ocasionats durant l’estada.
La legislació vigent, però, dóna suport a l’inquilí quan el propietari no aporta proves objectives que justifiquin la retenció de la fiança. La normativa estableix que, si la devolució no es fa dins del termini corresponent, l’inquilí pot presentar una reclamació i sol·licitar interessos per la demora.
Segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), el propietari disposa d’un màxim de 30 dies per retornar la fiança un cop finalitzat el contracte. Si no ho fa, haurà d’assumir el pagament d’interessos proporcionals al retard, sempre que no hagi demostrat l’existència de danys significatius a l’habitatge.
Si el casolà es manté en la negativa sense justificar-la, l’inquilí té dret a recórrer a la via judicial per exigir el compliment de la llei i recuperar els diners. Aquest marc legal ofereix una protecció clara i evita que les disputes sobre les fiances s’allarguin de manera injustificada.
