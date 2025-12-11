Un racó de Galícia que et deixarà sense paraules: vessants, mirador i un canyó de pel·lícula
Descobreix una de les candidates a assolir la distinció de Patrimoni Mundial de la UNESCO
Anxo Bentrón
Espanya té un munt de racons inèdits. Tot i això, tenim tendència a marxar fora del nostre país quan parlem de viatges. Aquesta vegada et venim a mostrar un racó impressionant: Galícia. Les Rías Baixas i la Costa da Morte són impressionants i els boscos que té aquesta regió ens deixen sense alè.
Entre aquests escenaris singulars destaca un enclavament on la natura i la intervenció humana han forjat un paisatge cultural més que reconegut pel seu valor natural i, sobretot, vitivinícola. Es tracta de la Ribeira Sacra que, sense exagerar, es podria considerar com una de les set meravelles de Galícia. No en va, és una de les candidates a assolir la distinció de Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Les gorges del Sil, les pedres seculars dels monestirs o els seus espectaculars paisatges a les altures conformen una estampa que sorprèn visitants i veïns per igual.
Un tour singular entre costeruts vessants
En el marc excepcional que dibuixa aquest enclavament sorprenent hi ha una de les experiències turístiques més originals i sorprenents d'Espanya: un recorregut amb tren que permet observar i gaudir des de les altures de la magnitud d'aquest territori únic. "El més singular i diferent tour turístic a bord d'un tren tschu-tschu a Espanya", com ho defineixen.
Es tracta del tren turístic Aba Sacra, que ofereix un trajecte d'aproximadament una hora pels vessants d'Amandi, una de les zones més destacades de la Ribeira Sacra. Des del Mirador de Souto Chao, a Doade (Lugo), el tren ascendeix pels vessants costeruts i voreja l'alt del canyó del Sil, permetent contemplar una sorprenent panoràmica entre les famoses vinyes romanes, cultivades en terrasses d'origen romà amb pendents que superen en alguns trams.
L'itinerari està acompanyat d'explicacions sobre la història del territori, la viticultura heroica i el patrimoni que envolta l'enclavament. A més, el recorregut conclou al celler Regina Viarum, on els visitants poden gaudir d'un tast i conèixer de prop un dels cellers més ben valorats de la zona.
Horaris i preu
Aquest tren turístic funciona diàriament durant la temporada alta, amb sortides habituals a les 11.30 i les 16.30 hores. Mentre que als mesos de menor afluència opera els caps de setmana i festius, a més que se sol aturar l'activitat durant el mes de gener per manteniment.
Pel que fa als preus, el viatge general és de 14 euros, de 12 euros per als nens d'entre 4 i 12 anys i els més grans de 65 anys i de 10 euros per als grups a partir de 30 persones. Les reserves es poden formalitzar directament a través del web oficial (en aquest enllaç) o per telèfon (982 198 717).
