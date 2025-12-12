Ho confirmen: Així és la nova moneda de 2 euros que tothom vol aconseguir el 2026
La peça formarà part d’una sèrie sobre béns espanyols Patrimoni Mundial i tindrà una emissió limitada d’1,5 milions d’unitats
El Boletín Oficial del Estado ha oficialitzat l’arribada d’una nova moneda commemorativa de 2 euros que entrarà en circulació el gener de 2026. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre emetrà una peça dedicada al Monestir de Poblet, un dels espais patrimonials més destacats de la província de Tarragona.
Aquesta emissió, limitada a 1,5 milions d’unitats, ha despertat un gran interès entre col·leccionistes i aficionats a la numismàtica, especialment per la possibilitat que algunes monedes presentin defectes d’acunyació, fet que n’incrementaria el valor al mercat. L’autorització es recull a l’Ordre ECM/1351/2025, de 20 de novembre, que permet la seva emissió i circulació durant el primer trimestre del 2026.
La moneda s’inclou dins d’una sèrie dedicada als béns espanyols inscrits a la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco. El seu disseny manté l’estil típic de les monedes bimetàl·liques de 2 euros: un anell exterior platejat envolta un nucli interior daurat en què figura la imatge del Monestir de Poblet. A la part superior hi apareix la inscripció «Monasterio de Poblet», i a la inferior, «España 2026». Com és habitual, dotze estrelles de la Unió Europea envolten el perímetre, mentre que el revers és l’estàndard utilitzat a tota la zona euro.
El Monestir de Poblet, fundat al segle XII per monjos cistercencs, és un dels conjunts monàstics millor conservats d’Europa i va ser panteó reial de la Corona d’Aragó. El seu valor històric i arquitectònic li va valer la declaració de Patrimoni Mundial l’any 1991.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local