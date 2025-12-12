Et poden sancionar per utilitzar el mòbil a la feina? Aquesta és la resposta
L'acomiadament o sanció per mirar el telèfon és nul si no existeix una normativa interna prèviament comunicada al treballador
Mirar el mòbil en horari laboral és un gest habitual per a molts treballadors, sigui per un missatge urgent o una trucada inesperada. La qüestió és si l’empresa pot sancionar o acomiadar algú per aquest motiu. Segons el Estatut dels Treballadors, només és possible si existeix una normativa interna que ho prohibeixi i que hagi estat comunicada amb anterioritat. En cas contrari, qualsevol sanció pot ser impugnada.
La llei no inclou cap prohibició general sobre l’ús del telèfon personal durant la jornada laboral. Sense una norma prèvia, una sanció manca de base legal i vulnera principis com la seguretat jurídica. Tot i això, nombrosos empleats reben advertiments infundats basats únicament en criteris subjectius dels seus responsables. Segons el laboralista Juanma Lorente, aquests casos solen resoldre’s als tribunals a favor del treballador.
Això no impedeix que l’empresa pugui limitar l’ús del mòbil, però només si ho fa seguint tres passos obligatoris:
- Redactar una normativa interna o incloure la prohibició en el conveni col·lectiu.
- Comunicar-la de manera fefaent a tota la plantilla, ja sigui per correu, a través del tauler d’anuncis o amb un document signat.
- Aplicar un règim disciplinari proporcional i coherent amb el que estableix la norma.
Només quan aquests requisits es compleixen la sanció és vàlida. Això és habitual en sectors on l’ús del mòbil pot suposar un risc real, com la indústria química o la construcció.
Per aquest motiu, conèixer el reglament intern de l’empresa és fonamental si un treballador és sancionat o acomiadat per utilitzar el mòbil durant la jornada. Si aquesta prohibició no consta de manera explícita, la sanció pot ser anul·lada.
