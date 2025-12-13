Compte: Un extreballador d’Hisenda revela els comportaments que poden activar una inspecció
L’exfuncionari explica com la digitalització i l’ús d’algoritmes permeten detectar anomalies fiscals amb més facilitat que mai
Rebre una notificació de l’Agència Tributària continua generant inquietud entre molts contribuents, fins i tot quan tenen les seves obligacions fiscals en ordre. Amb la digitalització del sistema, Hisenda disposa ara de més eines per analitzar els moviments econòmics i detectar possibles irregularitats.
En aquest context, l’opinió d’Emilio Baena, extrabajador de l’Agència Tributària amb més d’una dècada d’experiència, aporta llum sobre els criteris que poden motivar una inspecció. Segons explica, el procés ha canviat de manera radical: abans la revisió era manual, però actualment s’utilitzen tecnologies avançades com el Big Data i la intel·ligència artificial per monitorar milions de dades en temps real.
Cada contribuent —sigui particular o empresa— té assignat un perfil de risc fiscal, una puntuació interna que es va actualitzant segons els moviments detectats. Quan aquest índex supera un cert llindar, el sistema genera una alerta que pot derivar en una revisió automàtica o en una inspecció formal.
Baena assenyala diversos comportaments que gairebé sempre desencadenen una investigació:
- Gastos que no concorden amb els ingressos declarats, com mantenir un nivell de vida superior al salari registrat.
- Transferències entre comptes sense justificació clara, especialment entre familiars o amics.
- Ús de criptomonedes o operacions internacionals freqüents, considerades d’alt risc fiscal.
- Moviments elevats de diners en efectiu que no coincideixen amb allò declarat.
- Facturació amb anomalies, com vendes repetides sense IVA o numeracions irregulars.
- Aparició en registres internacionals, com participacions en empreses estrangeres.
Segons Baena, la intel·ligència artificial que utilitza Hisenda no s’esgota ni oblida: cada compra, inversió o moviment bancari alimenta l’algoritme que determina si un contribuent ha de ser examinat. Això fa que petits errors que abans podien passar desapercebuts avui generin sospita immediatament.
Per aquest motiu, insisteix que la planificació fiscal i la transparència són imprescindibles. Ser escrupolós amb la presentació de dades i evitar incoherències pot evitar inspeccions que, segons ell mateix destaca, “no només poden costar diners, sinó també temps i tranquil·litat”.
