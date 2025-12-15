El gimnàs especialitzat en dones embarassades i post part de Girona: tenen un espai d'espera lúdic per tenir els infants entretinguts jugant durant l’entrenament dels pares.
Woman Care by Bego & Xavi són centres d’entrenament de la ciutat que ofereix diversos serveis enfocats a totes les etapes de la vida femenina.
Jaume Puig
Abans de ser mare per primera vegada, la Begoña de la Rocha era corredora de muntanya i duatleta. Però quan va quedar-se embarassada fa vuit anys no va trobar la forma de mantenir els seus entrenaments. “En aquell moment ningú recomanava fer esport i vaig haver de buscar informació fora per fer alguna cosa més a part d’estiraments”, recorda. La situació va seguir durant el postpart, cosa que la va motivar a formar-se.
“Juntament amb els coneixements del meu home, que és entrenador nacional de triatló i grau d’Atletisme, i els que havia adquirit jo sobre l'entrenament de força per la dona, vaig poder recuperar el meu cos quasi al 100%, tot i la diàstasi que havia desenvolupat per la manca de treball guiat i adaptat durant l’embaràs”, explica l’entrenadora de Girona que és mare i que ha viscut l’experiència.
Aquesta situació va ser la que la va impulsar a obrir Woman Care by Bego & Xavi un centre esportiu gironí especialitzat en entrenament femení, especialment en l’entrenament de força durant l’embaràs, la recuperació post part i la diàstasi abdominal. “El nostre cos no funciona ni treballa com el de l’home. Les nostres hormones, la menstruació, el post part o la menopàusia són etapes que necessiten adaptar els entrenaments. No vol dir perdre intensitat, però s’han d’enfocar de manera diferent”, apunta l’experta.
Es pot entrenar durant l’embaràs?
La resposta a la pregunta és molt clara: un sí rotund i amb molts beneficis com el control de l’augment de pes, la millora de la condició física, menor risc de diabetis gestacional, menys risc d’hipertensió gestacional, de part prematur, dels problemes del sòl pelvià i una recuperació post part més ràpida - en funció de com hagi anat el part - a més dels beneficis en l’àmbit de la salut mental com la millora dels nivells d’ansietat i depressió.
“Hi ha evidències científiques que confirmen que mantenir-se activa durant l’embaràs ajuda a controlar alguns dels símptomes que l’acompanyen. L’entrenament de força està recomanat un mínim de dos dies a la setmana (sent el més recomanable 150 minuts a la setmana) amb una combinació de càrdio suau com caminar, anar a la piscina o la el·líptica”, afirma la propietària de Woman Care by Bego & Xavi.
Abans, però, de la Rocha recomana tenir el consentiment del servei de ginecologia “per saber que no hi ha cap risc i que tot està bé per poder continuar una vida activa normal”. El centre, a més, col·labora amb diferents fisioterapeutes de la província especialitzats en sol pelvià que si detecten cap problema es posen a treballar colze a colze per corregir la patologia. “Cada embaràs i dona són un món i necessitem conèixer bé el seu estil de vida anterior i el temps que podrà dedicar-se per planificar-ho tot”, explica.
Treball del post part, la diàstasi i el sòl pelvià a Girona
Per a la Begoña el treball post part és essencial. “Comença el dia 1 de l’embaràs, amb tot el treball abdominal i sol pelvià que es fa durant aquesta etapa. Una vegada pasada la quarantena i prèvia visita a la fisio especialitzada, es comença la recuperació post part, sempre pautada i guiada, mai amb pressa i sense deixar de banda el respecte al procés que s’està vivint”, apunta l’experta. L’entrenament post part pot mitigar algunes situacions com les pèrdues d’orina, les molèsties lumbars o pèlviques, o la temuda diàstasi abdominal patològica.
No són entrenaments genèrics, sinó personalitzats perquè cada cos es diferent. Treballem la reeducació postural, la reeducació de la respiració i la gestió de les pressions intraabdominals a l’hora de fer un esforç.
La diàstasi fisiològica és necessària i ha d’existir durant l’embaràs. L’evidència ens indica els centímetres de separació dels rectes segons el trimestre de l’embaràs en què ens trobem, i això ens serveix de guia per detectar una possible diàstasi patològica en el postpart. En aquest cas, rebria un tractament especial durant aquesta etapa de la maternitat per part dels especialistes del centre.
Gimnàs amb entrenaments personalitzats en grups reduïts Girona
Per aconseguir aquest ambient, ofereixen entrenaments personalitzats en grups reduïts en un ambient comunitari i acollidor. En aquest sentit, destaca el seu espai d'espera lúdic per als nens amb una sala on deixar-los mentre s’entrena. “Moltes vegades les dones ( i cada vegada més homes), que si no fos pel fet de que poden portar als seus fills als nostres centres, no podrien venir a entrenar. No tothom té una xarxa de suport. Per tant, nosaltres l’oferim sense cap cost extra per al client i amb la satisfacció de veure que oferim un servei realment necessari”, afirma l’entrenadora.
“Entrenem persones que passen per fases o èpoques complicades de gestionar, on hi ha dies que primer necessiten una conversa i una abraçada i saber que no estan soles en aquest fascinant món de la maternitat i de les hormones femenines”, explica la Begoña.
No només entrena, també de força seguint la tònica de respectar el cos femení tal i com és, sense perdre intensitat, sense perdre entrenaments de càrrega i d’alguna manera conscienciar a la comunitat femenina la importància de saber respectar el nostre cos.
Sessió de prova
Woman Care by Bego & Xavi té dos locals a la zona dels químics de Girona amb personal qualitficat i format específicament en salut femenina.
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia