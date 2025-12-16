Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
Les pensions no contributives estan subjectes a una declaració anual d’ingressos que, si no es presenta dins el termini, pot comportar la suspensió temporal del cobrament
En els darrers anys, el sistema de pensions ha incorporat diversos canvis que afecten directament els beneficiaris, especialment pel que fa als requisits administratius de les pensions no contributives. Aquestes prestacions depenen del nivell d’ingressos del pensionista i de la unitat econòmica amb qui conviu.
Segons estableix l’article 368 de la Llei General de la Seguretat Social, les persones que perceben una pensió no contributiva de jubilació o d’invalidesa estan obligades a presentar una declaració anual de rendes. Aquest document s’ha de lliurar durant el primer trimestre de l’any, i ha de reflectir els ingressos corresponents a l’any anterior.
Si els ingressos superen els límits econòmics fixats anualment als Pressupostos Generals de l’Estat, la pensió es pot reduir o, fins i tot, deixar de percebre, ja que no es tracta d’una prestació d’import fix. Per aquest motiu, la Seguretat Social comprova periòdicament que la situació econòmica del beneficiari no hagi variat de manera significativa.
En cas que la declaració no es presenti dins el termini habitual, que finalitza el 31 de març, l’organisme gestor enviarà un requeriment al pensionista. Si després d’aquest avís no es regularitza la situació, es procedirà a la suspensió cautelar del pagament de la pensió, d’acord amb el Reial decret 357/1991 i la normativa vigent.
Aquesta suspensió no suposa la pèrdua definitiva del dret a la pensió. Un cop presentada la documentació i verificat que es compleixen els requisits, el cobrament es reprendrà i es podrà sol·licitar el pagament retroactiu de fins a tres mesos.
A més de la declaració anual, els beneficiaris han de comunicar qualsevol canvi en la seva situació personal o econòmica en un termini màxim de 30 dies, per evitar possibles cobraments indeguts.
