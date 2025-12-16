Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ikea Gironamascaretesabonament transportparc Jordi VilamitjanaGerard Suñé
instagramlinkedin

Evita un excés d'humitat a la teva llar durant l'hivern

Aquest és el motiu pel qual apareix

Evita la humitat de l'hivern

Evita la humitat de l'hivern / wirestock

Pedro G. Costa

Trobar més humitat a l'hivern és d'allò més normal. I és que quan marxa el sol, la temperatura sol baixar ràpidament, provocant que l'aire no retingui correctament el vapor d'aigua. En aquest cas, la quantitat d'aigua a l'aire no canvia i això provoca l'excés d'humitat.

Durant les primeres hores de fred, si la humitat relativa supera el 80-90%, es pot formar rosada o boira, especialment a àrees on hi ha cossos d'aigua o vegetació. Això passa perquè l'aire se satura d'humitat i comença a condensar.

Puja la temperatura

Durant el dia, quan hi ha sol, la temperatura pot pujar una mica i la humitat relativa tendeix a baixar. És comú que, encara que l'aire continuï fred, la humitat no sigui tan alta com a la nit o en clarejar, especialment si el clima és sec.

En regions humides, com prop del mar o a zones amb rius o llacs, la humitat és generalment més alta quan comença el fred, i pot estar entre 60 i 80 %. En regions interiors o seques, la humitat pot pujar només una mica i mantenir-se més baixa, al voltant del 40-60%.

Ventilació

Per acabar amb la humitat relativa, és molt eficaç ventilar, és a dir, qualsevol renovació d'aire, com ara l'obertura d'una finestra. Això és perquè el vapor d'aigua surt molt més ràpid que la calor per les propietats físiques dels gasos.

Tot i això, cal anar amb compte: a l'hivern, renovar l'aire sense aportar humitat pot empitjorar la qualitat de l'aire, perquè el deixa massa sec.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents