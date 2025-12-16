LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre
Descobreix la normativa de la loteria 2025
Manuela Valdés
La Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) organitza el tradicional Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal. Però no tothom pot entrar: hi ha una regulació específica que estableix qui té prohibit participar en aquesta loteria. Aquesta regulació està continguda a la Llei 13/2011 de regulació del joc (LRJ) i normes relacionades.
Principals grups que no poden jugar a la Loteria de Nadal
Menors de 18 anys i incapacitats legalment
Els menors no poden comprar ni jugar a la Loteria de Nadal. Tampoc no ho poden fer les persones que un jutge hagi declarat incapacitades. Aquesta prohibició existeix per protegir els qui no poden prendre decisions que impliqui un risc econòmic.
A les administracions i al web de Loteries apareixen avisos visibles que recorden aquesta norma.
Persones amb prohibició expressa d'accedir al joc
Algunes persones estan apuntades voluntàriament a les llistes d'autoexclusió, normalment per problemes amb el joc. També n'hi ha que tenen una prohibició judicial. Tots dos grups no poden jugar a cap sorteig, inclosa la Loteria de Nadal.
Empleats, accionistes i personal relacionat amb l'explotació del joc
La llei impedeix participar en la Loteria de Nadal als qui estan vinculats de forma directa o indirecta a l'explotació o gestió del sorteig:
- Els propietaris, accionistes o persones amb participació rellevant a la SELAE.
- Directius i treballadors que intervenen en l'organització o la gestió del sorteig de Nadal.
- Els seus familiars directes (pares, fills, parelles o convivents).
L'objectiu és evitar qualsevol conflicte d'interès: els que treballen amb el sorteig no hi poden jugar.
Membres dels òrgans reguladors o de control del joc
El personal que es dedica a supervisar i inspeccionar que tot el procés sigui net i transparent tampoc no pot jugar. És simplement una mesura de garantia i neutralitat.
Què passa si algú que no pot jugar a la Loteria de Nadal compra un dècim?
Si una persona que no pot jugar compra un dècim de la Loteria de Nadal, aquesta participació no és vàlida i podria rebre una sanció.
Als punts de venda i a la web oficial es realitzen controls per evitar-ho, com la verificació de l'edat o identificació del comprador.
Per què aquestes prohibicions?
Aquestes normes busquen tres objectius molt clars:
- Protegir menors i persones vulnerables.
- Evitar conflictes d'interès i garantir que el sorteig sigui totalment transparent.
- Reduir riscos per a persones amb problemes de joc.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes