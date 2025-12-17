L'experiència de Sara a Suïssa: els sous et deixaran fascinats
Descobreix què fa i quan cobra
Andrea Riera
Cada vegada apareixen més influencers explicant les seves experiències laborals i econòmiques en altres països. Així obren o tanquen la porta a certes professions i països. Aquest és el cas d'una espanyola que explica com li està anant a Suïssa.
A Espanya els sous han crescut un 4,4% respecte al 2024, quedant uns sous amb un salari mínim brut de 1.381 euros en 12 pagues, segons les dades del juliol del 2025 d'Eurostat.
Tot i això, aquests salaris són baixos pel nivell de vida d'Espanya i molts espanyols decideixen mudar-se a altres països a la recerca de feina i un sou digne. Sara, una noia de 22 anys, va triar Suïssa a la recerca d'un futur millor i va explicar la seva experiència a @MeVoyalMundo.
Es tracta d'un dels països europeus que més atrau els que busquen qualitat de vida, gràcies a la seva estabilitat política, la seva seguretat i, sobretot, els salaris elevats.
Fa dos anys, la jove de Burgos va començar a treballar com a 'au pair', realitzant jornades de 7 del matí a 18 hores per un sou d'aproximadament 600 francs mensuals (uns 638 euros).
Amb el temps, ha aconseguit compaginar dues feines, una en un supermercat i una altra en un bar. Assegura que guanya “més del que guanya un enginyer a Espanya”, amb un salari total proper als 5.000 francs mensuals, és a dir, més de 5.300 euros.
Segons explica, el que és habitual al país és que els salaris se situïn entre els 6.000 i els 8.000 francs al mes, i afirma que no preveu tornar a treballar a Espanya: "No torno a treballar per 1.000 euros al mes. A Espanya treballes per sobreviure. Si te'n sobren 10 o 20 euros al mes, és molt important".
Tot i això, Sara reconeix que la vida a Suïssa també té un costat menys visible: la gent està molt centrada en la feina i deixa en segon pla la vida social: "Només pensen en diners, diners, diners. Hi ha molta soledat. Si no vens acompanyat o no ets molt fort de ment, aquí et deprimeixes".
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’oposició de Ripoll afavoreix que s’aprovi el projecte de nova residència d’avis