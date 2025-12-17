Aquest és el millor moment per ventilar la llar a l'hivern
I aquests són els minuts necessaris per ventilar-la correctament
Luis Alloza
A tocar de l'hivern, ja sentim en molts moments els dies freds. Això fa que la calefacció s'encengui sovint per tal de mantenir una bona temperatura ambient a la nostra llar. El problema rau en la factura, que després serà alta, com cada any. A més, és importantíssim anar obrint les finestres de tant en tant per renovar l'aire que respirem.
Renovar l'aire de l'habitatge no és només una rutina, sinó un gest fonamental per a la salut de l'habitatge. Obrir les finestres permet reduir la concentració de CO₂, equilibrar la humitat i millorar el benestar respiratori, especialment a les llars amb persones que pateixen asma o al·lèrgies.
El gran dubte a l'hivern és quan i com ventilar sense perdre calor innecessàriament. Igual que a l'estiu hi ha un moment òptim, a l'hivern també n'hi ha.
Per què és important ventilar l'habitatge?
Les baixes temperatures no han de ser un impediment per ventilar, per més que costi obrir les finestres en plena onada de fred. Mantenir la casa hermèticament tancada empitjora la qualitat de l'aire interior, cosa que pot donar lloc a irritacions, al·lèrgies i mals de cap que no tenen a veure amb l'hivern en si, sinó amb un habitatge que no respira i acumula aire viciat.
La clau és triar el moment adequat per renovar l'aire segons l'època de l'any.
Mai al matí
Ventilar a primera hora, com se sol fer la resta de l'any, és poc recomanable en els dies de fred intens. En aquest tram del dia coincideixen les temperatures més baixes del dia amb els pics més grans de contaminació en zones urbanes a causa del trànsit cap a treballs i col·legis.
Per tant, obrir les finestres en aquesta franja no només implica una pèrdua més gran de calor, obligant la calefacció a treballar més, sinó que permet l'entrada a l'habitatge de partícules contaminants procedents de l'exterior, que suposen un risc per a la salut.
La millor hora per ventilar a l'hivern
En realitat, ventilar a l'hivern no ha de suposar grans sacrificis tèrmics ni un augment a la factura, especialment en habitatges amb pitjor aïllament tèrmic.
Les principals recomanacions són:
- Obrir totes les finestres situades en punts oposats per generar corrent.
- Mantenir obertes entre 5 i 15 minuts, és el temps suficient per renovar l'aire sense refredar parets ni mobiliari.
- Prioritzar una ventilació creuada amb finestres completament obertes: és molt més eficaç que deixar una escletxa durant una hora.
Pel que fa a la millor franja horària, la clau és evitar les primeres hores del dia i optar per les hores centrals o aquelles amb més incidència solar sobre les finestres.
En aquest tram, les temperatures són més suaus i la contaminació disminueix, cosa que redueix la pèrdua de calor i millora la qualitat de l'aire que entra.
